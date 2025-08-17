Xiaomi lặng lẽ giới thiệu robot hút bụi cực mạnh, làm sạch bằng AI

Mijia Robot Vacuum 5 Pro hiện đã có mặt trên JD.com với mức giá khởi điểm khoảng 13,88 triệu đồng cho phiên bản bình chứa nước tiêu chuẩn. Nếu người dùng muốn phiên bản nâng cấp với tính năng tự động nạp và xả nước, giá sẽ khoảng 16,4 triệu đồng.

Mijia Robot Vacuum 5 Pro có giá khởi điểm 13,88 triệu đồng.

Mijia Robot Vacuum 5 Pro nổi bật với lực hút lên đến 23.000Pa, cao hơn nhiều so với hầu hết robot hút bụi thông thường, điều này cho thấy đây là một công cụ vệ sinh chuyên nghiệp. Không chỉ mạnh mẽ, thiết bị còn được trang bị hệ thống định vị và khả năng phát hiện chướng ngại vật tiên tiến, bao gồm camera AI, cảm biến hồng ngoại, đèn nền và radar laser ma trận điểm.

Theo Xiaomi, AI của Mijia Robot Vacuum 5 Pro có khả năng nhận diện hơn 200 loại vật dụng gia đình và 47 loại bụi bẩn khác nhau để tự động điều chỉnh phương pháp làm sạch cho phù hợp với từng bề mặt và loại vết bẩn.

Trạm gốc của Mijia Robot Vacuum 5 Pro không chỉ là nơi sạc pin mà còn là một hệ thống tự làm sạch với khả năng giặt miếng lau nhà ở nhiệt độ lên đến 80°C. Phiên bản nâng cấp còn có thể tự động thay nước và phun chất tẩy rửa mà không cần sự can thiệp của người dùng. Điều này giúp giảm thiểu công việc bảo trì, một khâu thường bị xem là kém hấp dẫn trong việc sử dụng robot hút bụi.

Mijia Robot Vacuum 5 Pro đi kèm nhiều thông số kỹ thuật ấn tượng.

Mijia Robot Vacuum 5 Pro được thiết kế để giải quyết những thách thức trong việc vệ sinh cạnh tường với 2 cánh tay quét và lau đạt độ chính xác cao. Kết hợp với radar laser thích ứng, thiết bị có khả năng chui xuống gầm đồ nội thất chỉ với khoảng cách 9,5 cm, điều này cho thấy sự chú trọng của Xiaomi trong việc tối ưu hóa khả năng vệ sinh.

Xiaomi đã xây dựng danh tiếng với việc định giá sản phẩm cao cấp, và Mijia Robot Vacuum 5 Pro hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đó của công ty. Với sức mạnh, tính năng tự động hóa và khả năng xử lý tình huống vệ sinh phức tạp, sản phẩm này hứa hẹn sẽ là một trong những robot hút bụi hàng đầu trên thị trường năm nay. Tuy nhiên, việc có xứng đáng với mức giá hay không sẽ phụ thuộc vào giá trị mà người dùng đặt vào sự tiện lợi.