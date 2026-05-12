Để quạt đứng yên hay quay liên tục sẽ "ngốn" nhiều tiền điện hơn?

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, chiếc quạt điện trở thành thứ không thể thiếu của mọi nhà. Tuy nhiên, một câu hỏi lâu đời vẫn còn được đặt ra rằng để quạt đứng yên một chỗ hay bật chế độ quay sẽ tiết kiệm điện hơn? Mới đây, các chuyên gia và nhà sản xuất đã đưa ra những phân tích kỹ thuật cụ thể về vấn đề này.

Nên để quạt đứng yên hay quay liên tục?

Để quạt quay có thực sự là thủ phạm ngốn điện?

Về mặt nguyên lý, khi người dùng kích hoạt chế độ quay, chiếc quạt phải thực hiện "nhiệm vụ kép" là vận hành motor chính để tạo gió, sau đó kích hoạt bộ cơ chế đảo hướng để đầu quạt di chuyển qua lại. Theo các nhà sản xuất như Dreo hay các phân tích từ Ideal Home, việc này chắc chắn làm tiêu thụ thêm một lượng điện năng nhất định.

Tuy nhiên, con số này có đáng kể? Câu trả lời là "Không".

Thống kê cho thấy công suất quạt thường dao động từ 30 - 100W tùy loại. Việc bật chế độ quay chỉ làm thay đổi mức tiêu thụ điện ở ngưỡng rất nhỏ. Thay vào đó, "thủ phạm" thực sự khiến hóa đơn tiền điện trong nhà tăng mạnh lại nằm ở tốc độ gió. Một chiếc quạt chạy ở số lớn nhất (High) có thể tiêu thụ điện gấp đôi so với số nhỏ nhất (Low), bất kể nó đứng yên hay quay.

Khi nào nên để quạt "đứng" và khi nào nên cho "quay"?

Không chỉ dừng lại ở chuyện tiền điện, các chuyên gia từ Better Homes & Gardens khẳng định mỗi chế độ đều có công năng riêng mà người dùng cần biết để tối ưu sức khỏe:

Chế độ quay: Phù hợp khi phòng đông người hoặc không gian rộng. Chế độ này giúp không khí lưu thông đều, giảm cảm giác bí bách và hạn chế các vùng nóng cục bộ.

Chế độ đứng yên: Lý tưởng khi bạn chỉ ngồi một mình làm việc hoặc đọc sách. Luồng gió tập trung giúp làm mát tức thì. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo không nên để quạt thổi trực diện vào đầu, mặt trong thời gian dài để tránh khô da, khô mũi và mệt mỏi khi thức dậy.

Bí kíp dùng quạt "mát như điều hòa" mà vẫn tiết kiệm

Bộ Năng lượng Mỹ đưa ra lời khuyên rằng quạt không thực sự làm giảm nhiệt độ phòng mà chỉ làm mát da nhờ chuyển động không khí. Vì vậy, để tối ưu hiệu quả, hãy:

- Kết hợp với điều hòa: Khi bật quạt cùng điều hòa, bạn có thể tăng nhiệt độ máy lạnh thêm khoảng 2 độ C mà vẫn cảm thấy dễ chịu, giúp tiết kiệm tới 10% điện năng điều hòa.

- Vị trí đặt quạt: Đặt quạt ở nơi thông thoáng, tránh rèm cửa che chắn. Vào buổi tối, hãy đặt quạt gần cửa sổ để hút không khí mát từ bên ngoài vào phòng.

- Vệ sinh định kỳ: Cánh quạt bám bụi sẽ làm giảm hiệu suất gió, khiến motor nóng hơn và tốn điện hơn.

Kết hợp máy lạnh cùng với quạt gió sẽ giúp tiết kiệm điện hơn.

Kết luận

Đừng quá khắt khe với việc bấm nút quay của quạt. Hãy tập trung vào việc chọn mức gió vừa đủ và tắt thiết bị khi không có người trong phòng – đó mới chính là cách "cứu vãn" túi tiền hiệu quả nhất.