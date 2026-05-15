6 vị trí đặt quạt "phản tác dụng" khiến căn phòng càng thêm nóng

Nhiều gia đình vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần bật quạt công suất lớn là đủ để hạ nhiệt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia điện máy và thông gió, vị trí đặt quạt sai lầm không những không làm mát mà còn vô tình biến thiết bị này thành máy "thổi hơi nóng" khắp phòng.

Khác với điều hòa nhiệt độ, quạt điện vốn không có khả năng làm giảm nhiệt độ không khí. Cơ chế hoạt động của quạt là tạo ra luồng khí lưu thông nhằm đẩy nhanh quá trình bay hơi mồ hôi trên da, từ đó mang lại cảm giác mát mẻ cho cơ thể. Do đó, hiệu quả của quạt phụ thuộc hoàn toàn vào cách chúng ta bố trí thiết bị để tối ưu hóa sự đối lưu không khí trong không gian sống.

Tại sao bật quạt số lớn vẫn thấy bí bách?

Dưới đây là 6 sai lầm điển hình về vị trí đặt quạt mà người dùng cần tránh để không bị "thiêu đốt" giữa mùa hè:

1. Kê quạt sát tường hoặc trong góc khuất

Vì muốn tiết kiệm diện tích, nhiều người có thói quen đặt quạt sát tường, thế nhưng điều này làm giảm đáng kể hiệu suất làm việc của thiết bị. Quạt hút khí từ phía sau và đẩy ra phía trước; nếu đặt quá sát vật cản, lượng khí nạp vào bị hạn chế khiến gió thổi ra yếu và động cơ dễ bị nóng do không thể tản nhiệt.

Lời khuyên: Đặt quạt cách tường ít nhất từ 20 - 30 cm để không khí có không gian lưu chuyển tự do.

2. "Tiếp tay" cho nguồn nhiệt từ cửa kính và tường hướng Tây

Đặt quạt thổi trực tiếp từ cửa sổ đang hứng nắng hoặc cạnh bức tường nóng là sai lầm nghiêm trọng. Luồng gió từ quạt sẽ cuốn theo hơi nóng tích tụ từ các bề mặt này và phát tán khắp phòng, khiến nhiệt độ tích tụ nhanh hơn thay vì làm mát.

Lời khuyên: Nên sử dụng rèm chống nắng hoặc phim cách nhiệt để giảm nhiệt lượng hấp thụ trước khi bật quạt ở khu vực râm mát hơn.

3. Thổi trực tiếp vào người trong phòng kín

Việc bật quạt tốc độ cao thổi thẳng vào người trong một căn phòng thiếu đối lưu chỉ mang lại cảm giác mát nhất thời. Sau một thời gian, nhiệt lượng từ cơ thể người, các thiết bị điện và chính nhiệt độ tỏa ra từ động cơ quạt sẽ bị quẩn lại trong không gian hẹp, gây ra sự ngột ngạt và oi bức.

Quạt thổi trực tiếp vào người trong phòng kín là sai lầm.

4. Đặt gần các thiết bị tỏa nhiệt mạnh

Các vị trí cạnh tủ lạnh (thường xả nhiệt ở mặt sau), TV, máy tính hay bếp nấu là những nơi "cấm kỵ". Quạt sẽ khuếch tán luồng khí nóng từ dàn nóng của các thiết bị này ra diện rộng, làm mất tác dụng của gió mát.

5. Đặt quạt ở vị trí quá thấp sát mặt sàn

Sàn gạch hoặc bê tông thường hấp thụ nhiệt rất lớn vào ban ngày và tỏa ra vào buổi tối. Khi đặt quạt quá thấp, luồng gió sẽ cuốn theo hơi nóng và bụi bẩn tích tụ gần sàn nhà rồi thổi ngược lên, gây cảm giác bí bách và không tốt cho sức khỏe.

Lời khuyên: Với quạt cây, hãy điều chỉnh chiều cao ngang tầm thân người để luồng gió phân bổ đều.

6. Sai lầm khi điều hướng gió tại cửa sổ

Nhiều người không biết rằng hướng quay của quạt so với cửa sổ có thể quyết định hiệu quả thông gió chéo.

- Ban đêm/Sáng sớm: Khi ngoài trời mát hơn, hãy đặt quạt hướng ra cửa sổ để đẩy khí nóng từ trong phòng ra ngoài, giúp không khí mát tự nhiên tràn vào.

- Ban ngày: Tuyệt đối không quay quạt vào trong từ cửa sổ đang hứng nắng để tránh hút hơi nóng vào nhà.