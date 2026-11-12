Colette Kress là ai khi bất ngờ thay ông Jensen Huang điều hành Nvidia?

Nvidia thông báo giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress sẽ tiếp quản ghế CEO tạm quyền từ ông Jensen Huang, nắm quyền điều hành nhà sản xuất chip cho các siêu máy tính và trung tâm dữ liệu AI tiên tiến nhất thế giới. Việc bổ nhiệm diễn ra sau khi hội đồng quản trị sa thải ông Huang giữa thông tin về hai mối quan hệ ngoài luồng, trong đó có một người phụ nữ bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc.

Chân dung Colette Kress, tân CEO tạm quyền thay thế Jensen Huang tại Nvidia.

Gia nhập Nvidia từ tháng 9/2013 với tư cách phó chủ tịch điều hành kiêm CFO, bà Kress thường xuất hiện cùng ông Huang tại các buổi công bố kết quả kinh doanh hàng quý. Dưới thời bà, doanh thu năm tài chính của Nvidia tăng từ 4,13 tỷ USD lên 215,9 tỷ USD vào năm tài chính 2026. Theo tạp chí Fortune, bà có gần 25 năm làm tài chính tại các hãng công nghệ lớn và Nvidia là công ty nhỏ nhất bà từng làm việc năm 2013.

Trước Nvidia, bà Kress có 8 năm làm tài chính tại Texas Instruments, làm việc tại Microsoft (1997–2010, CFO bộ phận Máy chủ và Công cụ từ năm 2006) và làm Phó chủ tịch cấp cao kiêm CFO tổ chức Tài chính Vận hành và Công nghệ Kinh doanh tại Cisco (2010–2013). Theo báo cáo nộp Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC), bà có bằng Cử nhân Tài chính tại đại học Arizona và bằng MBA tại đại học Southern Methodist.

Ông Jensen Huang từ chức CEO và rời ghế hội đồng quản trị Nvidia.

Theo báo cáo ủy quyền của Nvidia, các giám đốc điều hành được tuyển dụng tự nguyện (at will), không có thỏa thuận riêng về việc làm, trợ cấp thôi việc hay thay đổi quyền kiểm soát. Hồ sơ pháp lý ghi nhận thù lao của bà Kress gồm các đơn vị cổ phiếu hạn chế, bao gồm khoản thưởng tháng 3/2026 trao dần trong 4 năm.

Tạp chí Forbes xếp bà Kress thứ 32 trong danh sách phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2026. Tính đến phiên đóng cửa hôm thứ Tư, cổ phần của bà tại hãng chip ước tính khoảng 750 triệu USD, giảm từ mức hơn 1 tỷ USD lúc cổ phiếu đạt đỉnh tháng trước.