Những điều ít biết về nữ tướng Colette Kress - tân CEO Nvidia: Giàu top 32 ở Mỹ

Ngày 12/11, Nvidia cho biết Giám đốc tài chính Colette Kress sẽ tiếp quản vị trí CEO tạm quyền từ Jensen Huang, đưa bà vào vị trí điều hành nhà sản xuất chip có các bộ xử lý cung cấp sức mạnh cho những siêu máy tính và trung tâm dữ liệu AI tiên tiến nhất thế giới.

Việc bổ nhiệm diễn ra sau khi hội đồng quản trị bãi nhiệm nhà đồng sáng lập kiêm CEO Jensen Huang giữa những thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một phụ nữ bị cáo buộc là điệp viên Trung Quốc.

Tân CEO Nvidia, thay ông Jensen Huang.

Dưới đây là 5 thông tin về Colette Kress, theo tổng hợp của Reuters:

Giữ chức CFO từ năm 2013

Kress gia nhập Nvidia vào tháng 9/2013 với vai trò Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính (CFO) và giữ chức vụ này kể từ đó. Bà thường xuyên xuất hiện cùng Jensen Huang trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hằng quý của công ty.

Doanh thu của Nvidia đạt 4,13 tỷ USD trong năm tài chính bà gia nhập công ty và tăng lên 215,9 tỷ USD trong năm tài chính 2026.

Sự nghiệp trước khi gia nhập Nvidia

Trước khi gia nhập Nvidia, Kress có 8 năm đảm nhiệm các vị trí trong lĩnh vực tài chính tại Texas Instruments, sau đó làm việc tại Microsoft từ năm 1997 đến năm 2010. Tại Microsoft, bà trở thành Giám đốc tài chính bộ phận Máy chủ và Công cụ vào năm 2006, chịu trách nhiệm về chiến lược tài chính, lập kế hoạch và báo cáo của bộ phận.

Năm 2010, bà chuyển sang Cisco với vai trò Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính của bộ phận Tài chính Công nghệ và Vận hành Kinh doanh. Tại đây, bà phụ trách chiến lược tài chính và phát triển kinh doanh. Bà rời Cisco để gia nhập Nvidia vào năm 2013.

Học vấn và kinh nghiệm

Theo báo cáo thường niên của Nvidia nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Kress có bằng cử nhân khoa học chuyên ngành tài chính của Đại học Arizona và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Southern Methodist.

Bà gia nhập Nvidia sau gần 25 năm đảm nhiệm các vị trí tài chính tại những công ty công nghệ lớn, theo thông tin Fortune đăng tải năm 2024. Trong cuộc phỏng vấn với Fortune, Kress cho biết Nvidia là công ty có quy mô nhỏ nhất trong số những doanh nghiệp bà từng làm việc khi bắt đầu gia nhập vào năm 2013.

Các điều khoản hợp đồng

Theo tuyên bố ủy quyền của công ty, các lãnh đạo điều hành tại Nvidia được tuyển dụng theo hình thức không xác định thời hạn và không có thỏa thuận lao động cá nhân, trợ cấp thôi việc hoặc thỏa thuận khi quyền kiểm soát công ty thay đổi. Nvidia từng cho biết trong các hồ sơ công bố trước đây rằng nhiều công ty cùng ngành có những thỏa thuận tương tự.

Các hồ sơ pháp lý cho thấy thu nhập của Kress bao gồm cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng (RSU), trong đó có một khoản thưởng được trao vào tháng 3/2026 và sẽ được phân bổ trong thời gian 4 năm.

Tài sản

Forbes xếp Kress ở vị trí thứ 32 trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2026. Số cổ phiếu Nvidia mà bà nắm giữ được định giá khoảng 750 triệu USD tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Tư, giảm so với mức hơn 1 tỷ USD khi cổ phiếu công ty đạt đỉnh vào tháng trước.