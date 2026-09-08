Xiaomi 18 Fold gây sốc với thiết kế gập chưa từng có

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm chủ lực mùa thu diễn ra tối 7/9, CEO Lei Jun của Xiaomi đã công bố chiếc smartphone gập tầm trung đầu tiên của công ty, mẫu Xiaomi 18 Fold. Đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng smartphone gập mà Apple dự kiến ra mắt vào rạng sáng ngày thứ Năm, 10/9.

Xiaomi 18 Fold sở hữu thiết kế gập giữa, được xem là sự kết hợp giữa các mẫu điện thoại gập dạng vỏ sò nhỏ và các mẫu gập dạng sách lớn hơn. Điện thoại có màn hình ngoài 5,38 inch và màn hình trong 7,58 inch, với tỷ lệ khung hình xấp xỉ 2:1 của cả hai và được lấy cảm hứng từ tỷ lệ giấy tiêu chuẩn. Khi mở ra, máy chỉ dày 5,02 mm, trong khi độ dày khi gập lại là 10,68 mm, cùng trọng lượng 219 gram. Thiết kế của máy có khung viền phẳng, với các góc bo tròn và cụm camera hình bầu dục ở mặt sau.

Xiaomi 18 Fold sẽ có ba lựa chọn màu sắc: Đỏ Nishino, Vàng trắng ấm và Đen. Màn hình ngoài được thiết kế để dễ dàng sử dụng bằng một tay, trong khi bàn phím rộng hơn 8% so với bàn phím trên điện thoại 6,9 inch thông thường.

Để tăng cường độ bền, Xiaomi 18 Fold được trang bị bản lề Dragon Bone mới, khung hợp kim nhôm series 7 và kính Dragon Crystal Glass 3.0. Chiếc điện thoại đã trải qua 492 vòng kiểm tra độ bền và có khả năng chịu va đập khi rơi từ độ cao lên đến 1,2 mét.

Về hiệu năng, Xiaomi 18 Fold được trang bị chip Xring O3 do chính Xiaomi sản xuất và đã đạt 5 triệu điểm trong bài kiểm tra AnTuTu. So với thế hệ trước, hiệu năng đa nhân của CPU tăng 60%, trong khi mức tiêu thụ điện năng giảm 25%. Hiệu năng GPU cũng cao hơn 85%, với mức tiêu thụ điện năng giảm 64%.

Điện thoại được trang bị viên pin 6.000 mAh với khả năng sạc nhanh có dây 67W và sạc không dây 50W. Hệ thống camera được hợp tác với Leica, bao gồm camera chính 200 MP, camera tele 50 MP với zoom quang 3,5x và camera siêu rộng 50 MP.

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Xiaomi còn giới thiệu phiên bản đặc biệt Ceramic với mặt lưng bằng gốm silicon nitride, nhẹ hơn và bền hơn. Phiên bản này chỉ có sẵn với RAM 16 GB và bộ nhớ trong 1 TB, nhưng được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 1.500 chiếc.

Giá bán của Xiaomi 18 Fold bắt đầu từ 10.999 nhân dân tệ (khoảng 42,67 triệu đồng) cho phiên bản 12/256 GB. Phiên bản 12/512 GB có giá 11.999 nhân dân tệ (khoảng 46,55 triệu đồng), còn phiên bản 16/512 GB có giá 12.999 nhân dân tệ (khoảng 50,43 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất 16 GB + 1 TB có giá 14.999 nhân dân tệ (khoảng 58,19 triệu đồng), còn phiên bản đặc biệt Ceramic có giá 15.999 nhân dân tệ (khoảng 62 triệu đồng).

Khách hàng có thể đặt trước sản phẩm tại Trung Quốc, với lịch giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày 10/9.