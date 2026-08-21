Google muốn giúp thế giới nói lời tạm biệt vệt trắng từ máy bay

Google và chính phủ Anh đang hợp tác trong một dự án mang tên “Chiến dịch Bầu trời Xanh” (Operation Blue Skies) nhằm thử nghiệm khả năng của máy bay trong việc giảm thiểu vệt khói ngưng tụ. Dự án này sẽ được thực hiện trên không phận Shanwick, nằm trên vùng biển Đông Bắc Đại Tây Dương.

Vệt trắng là hình ảnh rất quen thuộc với nhiều người khi nhìn lên bầu trời, nơi các máy bay bay qua.

Vệt khói ngưng tụ, thường xuất hiện dưới dạng những vệt trắng dài trên bầu trời, là sản phẩm của động cơ phản lực khi hoạt động trong điều kiện không khí lạnh và ẩm. Chúng hình thành khi hơi nước ngưng tụ và đóng băng xung quanh khí thải của máy bay. Tuy nhiên, vệt khói này có thể giữ lại nhiệt bức xạ từ Trái đất, dẫn đến việc làm nóng dần bầu khí quyển. Theo ước tính, chúng đóng góp khoảng 1/3 tổng tác động đến khí hậu của ngành hàng không.

Chiến dịch Bầu trời Xanh sẽ kéo dài trong 30 tháng, với các điều chỉnh nhỏ về đường bay cho một số chuyến bay nhất định nhằm đảm bảo hoạt động bình thường. Các cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra trong 2 mùa đông tới, với việc các kiểm soát viên không lưu sẽ sử dụng dự báo để xác định các vùng khí quyển mà việc điều chỉnh độ cao lên đến 600 mét có thể giúp giảm sự hình thành vệt khói.

Trong số 10.000 chuyến bay dự kiến đi qua khu vực này mỗi năm trong giai đoạn thử nghiệm, chỉ khoảng 1 đến 5% sẽ cần chuyển hướng. Nghiên cứu trước đây cho thấy rằng AI có thể giúp xác định các khu vực có khả năng cao tạo ra vệt khói.

Google muốn sử dụng AI để nói lời tạm biệt với vệt trắng khó chịu này.

Google sẽ cung cấp các mô hình dự báo dựa trên AI để xác định các khu vực này, đồng thời sử dụng hình ảnh vệ tinh và máy học để đo lường kết quả. Công ty cam kết tham gia dự án trên cơ sở tình nguyện với khoản đóng góp 1,4 triệu bảng Anh (1,9 triệu USD).

Theo thông tin từ hãng thông tấn AP, chính phủ Anh sẽ cung cấp hơn một nửa ngân sách 5 triệu bảng Anh (6,8 triệu USD) cho dự án. NATS, nhà cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không của Anh, sẽ đảm nhiệm khía cạnh vận hành, cùng với sự tham gia của Contrails.org, Cục Khí tượng Anh, Đại học Hoàng gia London và Đại học Cambridge.