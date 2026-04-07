Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max hé lộ nâng cấp ấn tượng

Xiaomi đã chính thức ra mắt hai mẫu điện thoại mới, Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max, với thiết kế màn hình phụ độc đáo vào tháng 9 năm ngoái. Mới đây, một nguồn tin từ Weibo đã tiết lộ thông tin thú vị về các sản phẩm kế nhiệm của mẫu máy này.

Theo GSMArena, cả Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max sẽ tiếp tục được trang bị màn hình phụ ở mặt sau, đi kèm với "cửa sổ thông minh hỗ trợ AI". Mặc dù chưa có chi tiết cụ thể về chức năng của tính năng này, nhưng điều này cho thấy Xiaomi đang đầu tư mạnh mẽ vào việc nâng cao tính năng cho màn hình phụ, khẳng định rằng đây không phải là một tính năng tạm thời.

Ngoài ra, loa và mô tơ rung của Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max cũng đã được cải tiến so với các phiên bản trước, tuy nhiên, thông tin chi tiết về những thay đổi này vẫn chưa được công bố. Cả hai mẫu điện thoại này sẽ được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro của Qualcomm.

Dự kiến, Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay. Theo các tin đồn trước đó, Xiaomi 18 Pro sẽ sở hữu màn hình 6.3 inch, pin dung lượng 7.000 mAh trở lên, hỗ trợ sạc không dây, cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình và hai camera sau 200MP cho cảm biến chính và tele. Trong khi đó, Xiaomi 18 Pro Max được cho là sẽ có màn hình OLED LIPO phẳng 6.9 inch với viền mỏng hơn so với phiên bản tiền nhiệm.