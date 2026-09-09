Tắt tính năng giúp giải phóng 7GB dung lượng điện thoại Android

Khi dọn dẹp điện thoại Android, người dùng thường xóa các ứng dụng và dịch vụ không cần thiết. Đặc biệt, nếu cài đặt nhiều ứng dụng hơn người bình thường, người dùng nên thực hiện việc này ít nhất một lần mỗi tháng. Và nếu tìm hiểu sâu hơn, việc vô hiệu hóa một tính năng có sẵn mang tên AICore có thể mang đến lợi ích đáng giá cho người dùng.

AICore là một ứng dụng cài đặt sẵn trên điện thoại Android.

AICore là một ứng dụng hệ thống quan trọng cho trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng lại chiếm một lượng lớn dung lượng lưu trữ và có thể làm tăng mức sử dụng bộ nhớ và pin. Mặc dù cần thiết cho một số ứng dụng AI, nhưng AICore không phải là dịch vụ thiết yếu như các ứng dụng hệ thống khác. Do đó, người dùng có thể vô hiệu hóa ứng dụng này và gỡ bỏ tất cả các bản cập nhật của nó nếu không cần phụ thuộc quá nhiều vào các ứng dụng AI.

Quá trình thực hiện rất đơn giản: Mở ứng dụng Settings > Apps > See all apps > AICore, sau đó tắt và gỡ cài đặt bản cập nhật. Sau khoảng 1 tuần thực hiện, người thử nghiệm đã nhận kết quả bất ngờ: giải phóng được 7GB dung lượng lưu trữ, tương đương khoảng 5,5% tổng dung lượng của điện thoại 128GB.

Mặc dù không nhận thấy sự cải thiện rõ rệt về hiệu suất và thời lượng pin, việc gỡ cài đặt AICore giúp người dùng có thể loại bỏ những thông báo AI gây khó chịu. Các ứng dụng như Pixel Screenshots và Magic Compose không còn làm phiền người dùng với những gợi ý không liên quan.

Gỡ bỏ ứng dụng này có thể ảnh hưởng đến một số ứng dụng AI khác, do đó người dùng nên suy nghĩ kỹ.

Tuy nhiên, việc gỡ cài đặt AICore cũng có một số hạn chế. Một số ứng dụng AI đã ngừng hoạt động hoặc mất đi các tính năng quan trọng. Ví dụ, Pixel Screenshots không còn hoạt động, trong khi các ứng dụng khác như Pixel Journal và Recorder vẫn hoạt động nhưng không còn tính năng AI.

Tóm lại, AICore là một ứng dụng không cần thiết cho những ai không thường xuyên sử dụng các tính năng AI trên điện thoại Android. Nếu muốn giải phóng dung lượng lưu trữ và giảm bớt phiền toái từ các thông báo AI, việc gỡ cài đặt AICore là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, nếu cần sử dụng các công cụ AI, hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện.