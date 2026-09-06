Poco X8 Power gây sốc với pin 10.000 mAh cùng giá rẻ bất ngờ

Công ty con của Xiaomi, Poco, vừa gây chú ý khi ra mắt chiếc smartphone có pin dung lượng lên tới 10.000 mAh, có thể khiến cả Apple và Samsung phải e ngại. Với tên gọi Poco X8 Power, chiếc smartphone này đi kèm viên pin silicon-carbon giúp đảm bảo cung cấp dung lượng khủng nhưng không chiếm quá nhiều diện tích.

Pin dung lượng khủng đến 10.000 mAh.

Poco X8 Power không chỉ có dung lượng pin ấn tượng mà còn hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W, giúp người dùng tiết kiệm thời gian sạc. So với tốc độ sạc của Samsung (khoảng 45W), việc sạc Poco X8 Power sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, thiết bị này còn có khả năng sạc các thiết bị khác với công suất lên đến 27W.

Mặc dù sở hữu viên pin lớn, Poco X8 Power vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ với độ dày 8,65 mm và trọng lượng 229 gram, chỉ nhỉnh hơn một chút so với iPhone 17 Pro Max (8,75 mm và hơn 230 gram).

Đối với màn hình, Poco X8 Power trang bị màn hình AMOLED 6,83 inch với tần số quét 120Hz, HDR10+, Dolby Vision và độ sáng tối đa lên đến 3.500 nits. Máy cũng được trang bị nhiều tính năng bảo vệ mắt và hỗ trợ chơi game như TUV Triple Eye Protection và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 3.200 Hz ở chế độ Game Turbo.

Camera kép đặt ở mặt sau.

Về hiệu năng, Poco X8 Power sử dụng chip Snapdragon 6 Gen 5, tuy không mạnh mẽ bằng Snapdragon 8 Elite Gen 5, nhưng vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày. Máy có RAM LPDDR5X lên đến 12 GB và bộ nhớ trong lên đến 256 GB với chuẩn UFS 4.1 tốc độ cao.

Cuối cùng, Poco X8 Power được hứa hẹn sẽ nhận 4 lần nâng cấp hệ điều hành và 6 năm vá lỗi bảo mật. Tại Ấn Độ, sản phẩm này có giá 35.999 Rupee, tương đương khoảng 9,93 triệu đồng.