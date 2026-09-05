Xiaomi 18 Fold hé lộ thiết kế chính thức với màn hình gập mới độc đáo

Xiaomi vừa gây xôn xao trong cộng đồng yêu công nghệ khi công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên về chiếc điện thoại gập thế hệ mới mang tên Xiaomi 18 Fold. Đây không chỉ là một smartphone gập thông thường, mà còn được hãng định nghĩa bằng khái niệm mới "mid-fold".

Thiết kế "mid-fold" của Xiaomi nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại ở các dòng điện thoại gập hiện nay. Các mẫu điện thoại gập cỡ lớn thường có không gian hiển thị rộng rãi, nhưng lại nặng nề và cồng kềnh, khiến người dùng thường xuyên phải sử dụng màn hình phụ bên ngoài. Ngược lại, các mẫu gập vỏ sò nhỏ gọn dễ mang theo nhưng lại hạn chế trải nghiệm tổng thể.

Xiaomi 18 Fold ra đời với kích thước tối ưu, khi gập lại chỉ nhỏ gọn như một cuốn hộ chiếu, dễ dàng cầm nắm và thao tác bằng một tay. Khi mở ra, màn hình chính 7.58 inch với tỷ lệ hiển thị mới sẽ mang đến không gian làm việc và giải trí ấn tượng.

Không chỉ nổi bật với thiết kế, Xiaomi 18 Fold còn sở hữu thông số phần cứng ấn tượng. Màn hình phụ bên ngoài có kích thước 5.38 inch, phù hợp cho các tác vụ nhanh hàng ngày. Mặt sau của máy có phiên bản màu đỏ nổi bật với cụm camera đặt ngang độc đáo, bao gồm ba ống kính và đèn flash LED. Đặc biệt, hệ thống camera này được tinh chỉnh bởi thương hiệu máy ảnh nổi tiếng Leica, hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh chụp xuất sắc.

Bên trong, Xiaomi 18 Fold được trang bị bộ vi xử lý Xring O3 hoàn toàn mới, kết hợp với hệ điều hành mượt mà. Thiết bị còn tích hợp trí tuệ nhân tạo MiMo để xử lý các tác vụ thông minh nhanh chóng hơn. Để tăng cường độ bền, Xiaomi đã trang bị cho mẫu máy gập mới phần bản lề "dragon bone" thế hệ mới, cùng hệ thống kiểm thử mô phỏng tiên tiến, giúp tăng tuổi thọ gập mở. Đây cũng là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới sử dụng chuẩn bộ nhớ LPDDR6 mới nhất từ CXMT, mang lại tốc độ truyền tải dữ liệu vượt trội.

Sự kiện mùa thu của Xiaomi, diễn ra vào ngày 7/9 tới đây, hứa hẹn sẽ rất bùng nổ. Bên cạnh tâm điểm là chiếc điện thoại gập độc đáo này, hãng còn giới thiệu nhiều sản phẩm đáng chú ý khác, bao gồm Xiaomi N70 Pro, N70 Max, N90 Max và máy tính bảng Xiaomi Pad 9 Pro Max, cũng sử dụng chip Xring O3.