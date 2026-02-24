Xiaomi 18 và Vivo X500 sẽ có tính năng màn hình chống trộm mới giống Galaxy S26 Ultra

Samsung dự kiến sẽ tích hợp tính năng màn hình chống nhìn trộm trên mẫu Galaxy S26 Ultra, nhưng theo thông tin từ leaker uy tín Digital Chat Station, nhiều khả năng tính năng này sẽ không còn là “đặc quyền” riêng của hãng. Các mẫu smartphone cao cấp sắp ra mắt tại Trung Quốc vào khoảng tháng 9 tới đây có thể cũng sẽ được trang bị giải pháp bảo mật hiển thị ở cấp độ phần cứng tương tự.

Tính năng màn hình bảo mật của Galaxy S26 Ultra

Nếu thông tin này chính xác, đây có thể là dấu hiệu cho thấy các hãng sản xuất smartphone Android đang bước vào một cuộc đua mới về quyền riêng tư, thay vì chỉ tập trung vào camera hay hiệu năng. Công nghệ màn hình mà các nhà sản xuất điện thoại Android Trung Quốc dự kiến áp dụng cho các flagship tiếp theo dường như tương đồng với những gì Samsung đang quảng cáo cho Galaxy S26 Ultra, dự kiến ra mắt vào cuối tuần này.

Theo Digital Chat Station, các nhà sản xuất điện thoại thông minh trong nước hiện đang thử nghiệm một màn hình “chống nhìn trộm” tiên tiến hoạt động ở cấp độ phần cứng. Tính năng này được cho là sẽ được đánh giá cho các điện thoại cao cấp thế hệ tiếp theo ra mắt vào tháng 9 năm nay. Khác với các miếng dán bảo vệ màn hình hoặc phần mềm lọc riêng tư truyền thống, công nghệ này dựa vào hiển thị gốc để giảm khả năng nhìn thấy từ các góc cạnh, từ đó cải thiện quyền riêng tư ở những nơi công cộng.

Các báo cáo hiện tại cho thấy dòng Xiaomi 18 sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và dòng Vivo X500 với chip Dimensity 9600 sẽ là những thiết bị đầu tiên áp dụng công nghệ hiển thị mới này. Ngoài ra, các flagship như Find X10, HONOR Magic 10, iQOO 16, OnePlus 16 và realme GT 9 Pro cũng được kỳ vọng sẽ ra mắt trong cùng thời gian.

Màn hình bảo mật giúp hạn chế người ngồi cạnh đọc nội dung trên màn hình

Mặc dù chưa rõ hãng nào sẽ thương mại hóa tính năng này sớm nhất, nhưng nếu Samsung tạo được hiệu ứng tích cực với S26 Ultra, các hãng Trung Quốc chắc chắn sẽ không đứng ngoài xu hướng. Các báo cáo gần đây cho thấy Galaxy S26 Ultra có thể tích hợp màn hình bảo mật hạn chế góc nhìn ở cấp độ phần cứng, giúp ngăn chặn việc nhìn trộm ở những nơi đông người. Công nghệ này có thể dựa trên điều khiển tấm nền OLED tiên tiến, cho phép làm mờ nội dung một cách có chọn lọc khi nhìn từ cạnh bên.

Tính năng này có thể cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh như tự động kích hoạt trong các tác vụ nhạy cảm hoặc ẩn các yếu tố cụ thể trên màn hình như thông báo hoặc mật khẩu. Nếu thành công, nó có thể khuyến khích các nhà sản xuất khác áp dụng các giải pháp tương tự, đặc biệt khi quyền riêng tư trên điện thoại thông minh ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong việc thu hút người tiêu dùng. Dù tính năng này có thể chỉ xuất hiện trên các phiên bản Ultra hoặc Pro cao cấp trong thời gian đầu, nhưng trong vài năm tới, màn hình bảo mật phần cứng hoàn toàn có thể trở thành tiêu chuẩn mới cho phân khúc flagship.