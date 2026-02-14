Tận mắt nhà máy Xiaomi, nơi cứ 6 giây lại hoàn thiện một smartphone

Được xây dựng trong hơn 1.000 ngày với tổng chi phí khoảng 292 triệu EUR, nhà máy này là một công trình ấn tượng. Với diện tích 81.000 m², đây là một nhà máy hoàn toàn tự động và kỹ thuật số. Việc sản xuất hàng loạt bắt đầu vào tháng 2/2024, và hiện tại, nhà máy đang tập trung sản xuất dòng Redmi Note 15, mặc dù đây cũng là nơi sản xuất mẫu điện thoại cao cấp Xiaomi 15 Ultra.

Bên ngoài nhà máy của Xiaomi ở Bắc Kinh.

Điểm nổi bật của nhà máy là khả năng sản xuất lên đến 10 triệu smartphone cao cấp mỗi năm. Với tốc độ sản xuất cực kỳ ấn tượng này, ước tính trung bình một chiếc điện thoại được hoàn thành chỉ trong 6 giây.

Chuyến tham quan bắt đầu với Hệ thống sản xuất siêu thông minh của Xiaomi, nơi một bộ não trung tâm hiển thị dữ liệu sản xuất theo thời gian thực. Những gì mà mọi người nhìn thấy ở nơi đây chính là mọi thông tin từ sản lượng hàng ngày đến quản lý kho và bảo trì thiết bị trên màn hình lớn. Hệ thống này còn sử dụng bản đồ 3D để giám sát các phương tiện tự hành trên dây chuyền sản xuất.

Máy móc và con người kết hợp lại với nhau.

Đi dọc theo dây chuyền lắp ráp dài 100 mét, nơi có hơn 4.000 thiết bị mang logo Mi xuất hiện, cho thấy mức độ tự động hóa lên tới 81%. Tại trạm kiểm tra bo mạch chủ, công nghệ mới cho phép kiểm tra 40 bo mạch cùng lúc, nhanh hơn gấp đôi so với thế hệ trước.

Dù công nghệ hiện đại đóng vai trò quan trọng, yếu tố con người vẫn là chìa khóa trong các quy trình đòi hỏi độ chính xác cao. Sản xuất một chiếc smartphone tại Xiaomi bao gồm hơn 200 bước, với nhiều trong số đó được thực hiện trong các buồng làm sạch chuyên dụng. Tại đây, các nhân viên làm việc với kính hiển vi để đảm bảo không có bụi bẩn nào trên ống kính máy ảnh.

Hoạt động kiểm tra điện thoại diễn ra một cách tỉ mỉ.

Quá trình lắp ráp nắp lưng cũng thể hiện sự tỉ mỉ trong sản xuất, từ kiểm tra rò rỉ đến dán keo và ép chặt các bộ phận. Trước khi đóng gói, mỗi thiết bị trải qua ba vòng kiểm tra chức năng và độ bền để đảm bảo mọi thứ hoạt động hoàn hảo.

Trên đây là những gì đang xảy ra tại nhà máy của Xiaomi ở Bắc Kinh, nơi tạo ra những chiếc smartphone từ công ty Trung Quốc mà người dùng sử dụng hàng ngày. Nếu đang sở hữu một chiếc Redmi Note 15 hay Xiaomi 15 Ultra, rất có thể sản phẩm đó đã được sản xuất tại đây. Sự kết hợp giữa tự động hóa, số hóa và trí tuệ nhân tạo tại nhà máy này không chỉ là lời hứa hẹn của tương lai mà thực sự đã được áp dụng.