Chiếc smartphone Xiaomi sẵn sàng dẫn đầu thị trường năm 2026

Sự kiện giới thiệu Xiaomi 17 Ultra sẽ diễn ra tại Mobile World Congress 2026, tổ chức tại Barcelona vào đầu tháng tới. Chiếc điện thoại này được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của mẫu tiền nhiệm, Xiaomi 15 Ultra - vốn đã được vinh danh là “Điện thoại của năm 2025” bởi nhiều tạp chí. Thông tin này hoàn toàn có cơ sở khi những đánh giá quốc tế đầu tiên về Xiaomi 17 Ultra đang tạo nên sự háo hức trong cộng đồng yêu công nghệ.

Điểm nổi bật nhất của Xiaomi 17 Ultra chính là hệ thống camera ấn tượng với ba ống kính: camera chính 50 MP kích thước 1 inch, camera siêu rộng 50 MP và camera tele 200 MP với khả năng zoom quang từ 3.2x đến 4.3x. Giống như phiên bản trước, Xiaomi 17 Ultra hứa hẹn sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu cho nhiếp ảnh di động trong năm 2026. Đặc biệt, phiên bản “Leica Edition” sẽ mang đến trải nghiệm chụp ảnh độc đáo với cảm hứng từ dòng máy ảnh M của Leica.

Đối với cấu hình, Xiaomi 17 Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ, màn hình AMOLED LTPO 6,9 inch với tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 3500 nits. Pin của máy cũng được nâng cấp lên mức 6.800 mAh, hứa hẹn thời gian sử dụng lâu hơn so với phiên bản tiền nhiệm 5.410 mAh, mặc dù vẫn chưa rõ liệu phiên bản toàn cầu có giữ nguyên dung lượng này hay không. Công nghệ sạc nhanh 90W cũng được duy trì.

Dưới đây là một số thông số kỹ thuật nổi bật của Xiaomi 17 Ultra:

- Màn hình: AMOLED LTPO 6,9 inch, tần số quét 120Hz, độ sáng 3500 nits

- Chip xử lý: Snapdragon 8 Elite Gen 5

- Camera sau: 50 MP (chính) + 200 MP (telephoto 3.2x-4.3x) + 50 MP (siêu rộng) + TOF 3D

- Camera trước: 50 MP (góc rộng)

- Pin: 6.800 mAh (carbon silicon)

- Sạc: 90W có dây, 50W không dây, 22.5W sạc ngược

- Bộ nhớ: RAM tối đa 16GB, bộ nhớ trong UFS 4.1 tối đa 1TB

- Hệ điều hành: Android 16 với HyperOS 3

- Chống nước và bụi: IP68/IP69

- Kích thước và trọng lượng: 162,9 x 77,6 x 8,5 mm, 230 gram

Với những thông số ấn tượng này, Xiaomi 17 Ultra hứa hẹn sẽ là một trong những smartphone mạnh mẽ nhất trong năm 2026. Mọi thứ sẽ được vén màn tại Mobile World Congress sắp tới.