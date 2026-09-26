JBL giới thiệu tai nghe Live Beam 4 với nhiều cái đầu tiên, pin 48 giờ

JBL vừa giới thiệu Live Beam 4, tai nghe TWS đầu tiên của hãng sử dụng JBL Smart OS 3.0 trên Smart Charging Case. Thông qua màn hình trên hộp sạc, người dùng có thể trực tiếp điều chỉnh âm lượng, chuyển bài hát, quản lý chế độ chống ồn và tinh chỉnh EQ.

JBL Live Beam 4.

Live Beam 4 được trang bị driver dynamic 10mm, mang đến chất âm mà hãng gọi là JBL Signature Sound. Sản phẩm đạt chứng nhận Hi-Res Audio Wireless, hướng đến khả năng tái tạo nhiều chi tiết hơn trong âm nhạc, podcast và nội dung giải trí.

Bên cạnh đó, Spatial Sound mở rộng không gian âm thanh, biến nội dung stereo thông thường thành trải nghiệm nghe ba chiều. Live Beam 4 cũng hỗ trợ Personi-Fi 3.0, cho phép người dùng xây dựng hồ sơ nghe cá nhân và tinh chỉnh chất âm dựa trên đặc điểm thính giác cũng như sở thích riêng.

Live Beam 4 được trang bị True Adaptive Noise Cancelling 2.0 với hệ thống 4 microphone, sử dụng thuật toán nâng cấp để liên tục theo dõi môi trường xung quanh và điều chỉnh khả năng chống ồn theo thời gian thực. Khi cần nhận biết môi trường, người dùng có thể chuyển sang Ambient Sound và tùy chỉnh mức âm thanh bên ngoài thông qua ứng dụng JBL Headphones.

Tai nghe còn được tích hợp Smart Talk, tự động nhận biết khi người dùng bắt đầu nói và tạm giảm âm thanh đang phát, giúp thực hiện những cuộc trò chuyện ngắn mà không cần thao tác dừng nhạc thủ công. Không chỉ tập trung vào trải nghiệm nghe, JBL Live Beam 4 còn được nâng cấp cho nhu cầu gọi thoại với công nghệ 6-Mic Perfect Calls 2.0.

Nhà sản xuất cho biết, thiết bị sử dụng Bluetooth 6.0 và hỗ trợ LE Audio. Người dùng cũng có thể truy cập các luồng phát Auracast thông qua ứng dụng JBL Headphones. Sản phẩm hỗ trợ Google Finder để định vị tai nghe, và Audio Switch giúp chuyển đổi kết nối thuận tiện giữa điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop.

Sản phẩm mang đến tổng thời lượng phát nhạc lên đến 48 giờ khi tắt ANC, bao gồm tối đa 12 giờ từ tai nghe và thêm 36 giờ từ hộp sạc. Khi bật Bluetooth và ANC, tổng thời lượng sử dụng có thể đạt 40 giờ. Công nghệ sạc nhanh cho phép 10 phút sạc cung cấp thêm 4 giờ nghe.

JBL Live Beam 4 có giá tham khảo dưới 5 triệu đồng.