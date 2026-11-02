Anker MagGo 2 Pro: Sạc dự phòng không dây có màn hình đa năng và quạt tản nhiệt

Anker MagGo 2 Pro là pin dự phòng dung lượng 10.000mAh, hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi2.2 với công suất tối đa 25W và sạc qua cổng USB-C với công suất đầu vào, đầu ra tối đa 45W. Sản phẩm hướng đến người dùng iPhone nói riêng và smartphone nói chung cần một phụ kiện có thể sạc nhanh bằng dây hoặc sử dụng kết nối từ tính để sạc không dây.

Anker MagGo 2 Pro đang sạc có dây cho iPhone 18 Pro Max.

Thiết kế lạ lẫm với quạt tản nhiệt

Với kích thước 70,9 x 105,15 x 17,8mm và trọng lượng khoảng 220g, Anker MagGo 2 Pro có thiết kế tương đối gọn so với dung lượng pin cùng các tính năng được tích hợp. Kiểu dáng hình chữ nhật, các góc bo tròn và bề mặt được hoàn thiện theo phong cách hiện đại giúp sản phẩm dễ kết hợp với điện thoại. Người dùng có thể lựa chọn các màu xám, đỏ burgundy, bạc hoặc xanh đêm.

Một trong những điểm đáng chú ý trên sản phẩm là màn hình thông minh, cho phép theo dõi các thông tin như dung lượng pin còn lại, công suất sạc và nhiệt độ. Trang bị này thực sự hữu ích khi cần kiểm tra quá trình sạc hoặc theo dõi mức năng lượng còn lại để chủ động nạp pin trước khi ra ngoài.

Anker MagGo 2 Pro còn được tích hợp chân đế có thể điều chỉnh góc từ 0 đến 80 độ. Khi kết hợp với khả năng gắn từ tính, người dùng có thể dựng iPhone để xem video, đọc thông báo hoặc sử dụng điện thoại trong lúc sạc. Cách bố trí giúp hạn chế việc phải cầm điện thoại liên tục, đồng thời tạo sự thuận tiện khi đặt thiết bị trên bàn làm việc.

Mặt trước, mặt sau và các cạnh bên của Anker MagGo 2 Pro có quạt tản nhiệt tích hợp với khe tản nhiệt.

Về công nghệ, sản phẩm sử dụng chuẩn sạc không dây Qi2.2, hỗ trợ công suất tối đa 25W trên các thiết bị tương thích. Cổng USB-C đáp ứng nhu cầu sạc có dây và cả nạp lại năng lượng cho pin dự phòng. Ngoài ra, Anker trang bị hệ thống làm mát SnapCool với quạt thông minh, các luồng dẫn khí và vật liệu graphene nhằm hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ trong quá trình hoạt động.

Sản phẩm cũng được trang bị công nghệ bảo vệ ActiveShield 5.0 để theo dõi và điều chỉnh quá trình sạc. Cáp USB-C to USB-C dài 0,3m đi kèm giúp người dùng có thể sử dụng ngay khi cần sạc bằng dây. Nhìn chung, thiết kế của Anker MagGo 2 Pro tập trung vào tính linh hoạt, kết hợp giữa sạc có dây, sạc không dây, màn hình theo dõi và chân đế trong cùng một phụ kiện.

Hiệu năng sạc có dây và không dây

Trải nghiệm thực tế với iPhone 18 Pro Max, Anker MagGo 2 Pro cho thấy sự khác biệt rõ so với các sản phẩm khác trên thị trường về sự tiện dụng lẫn tốc độ sạc. Cách sạc qua cổng USB-C cho tốc độ sạc nhanh trong giai đoạn đầu, đồng thời bề mặt pin dự phòng duy trì nhiệt độ tương đối thấp. Trong khi đó, sạc không dây qua MagSafe thuận tiện hơn về thao tác nhưng cần nhiều thời gian và khiến quạt làm mát hoạt động khá rõ.

Màn hình hiển thị công suất sạc thực tế.

Ở thử nghiệm sạc có dây, iPhone 18 Pro Max tăng từ 17% lên 95% trong tổng cộng 26 phút. Trong cùng quá trình, dung lượng pin dự phòng giảm từ 100% xuống 41%. Với sạc không dây, iPhone tăng từ 39% lên 80% trong khoảng 62 phút.

Cụ thể, với sạc có dây, dung lượng pin iPhone 18 Pro Max tăng từ 17% lên 80% chỉ trong 25 phút sạc đầu tiên, trong khi pin dự phòng giảm từ 100% xuống 53% (tức tiêu tốn 47%). Sau đó, để tăng từ 80% lên 90%, iPhone cần thêm 12 phút, pin dự phòng tiêu tốn 8%. Tiếp theo, điện thoại mất thêm 9 phút để tăng từ 90% lên 95%, trong khi pin dự phòng chỉ tiêu tốn 4% năng lượng.

Như vậy, iPhone 18 Pro Max đã tăng 78% pin trong 26 phút, còn pin dự phòng giảm 59% năng lượng. Kết quả cho thấy, người dùng có thể tranh thủ sạc nhanh khi điện thoại còn ít pin, chẳng hạn trước khi ra ngoài hoặc trong những khoảng nghỉ ngắn. Tuy nhiên, thời gian sạc tăng lên đáng kể khi dung lượng pin càng tiến gần mốc 100% (hoặc thấp hơn tùy thiết lập bảo vệ pin trên iOS).

Sạc không dây với MagSafe.

Khi chuyển sang sạc không dây qua MagSafe, iPhone 18 Pro Max tăng từ 39% lên 80% trong khoảng 62 phút. So với sạc có dây, phương thức này mất nhiều thời gian hơn để bổ sung năng lượng. Bù lại, người dùng không cần cắm cáp trực tiếp vào điện thoại, chỉ cần đặt thiết bị đúng vị trí MagSafe để kết nối từ tính.

Nhiệt độ khi sạc và thời gian nạp lại pin

Về khả năng nạp lại năng lượng cho chính pin dự phòng, Anker MagGo 2 Pro tăng từ 28% lên 100% trong đúng 60 phút khi sử dụng một củ sạc 45W. Với người thường xuyên sử dụng pin dự phòng trong ngày, khoảng thời gian này giúp việc chuẩn bị năng lượng cho lần sử dụng tiếp theo khá đơn giản. Tuy nhiên, phải nói rõ thời gian nạp lại pin còn phụ thuộc vào củ sạc, cáp sạc và điều kiện thực tế.

Thời gian ước tính nạp lại năng lượng cho pin dự phòng cũng hiển thị trên màn hình.

Nhiệt độ cũng là yếu tố tạo ra khác biệt rõ ràng giữa hai phương thức sạc. Khi sạc có dây, nhiệt độ bề mặt pin dự phòng duy trì quanh mức 36 - 37 độ C trong điều kiện nhiệt độ phòng 32 độ C. Qua quan sát thực tế, thiết bị khá mát, không hề nóng trong các thử nghiệm.

Ngược lại, khi sạc không dây ở nhiệt độ phòng 32 độ C, quạt làm mát hoạt động rõ. Nhiệt độ bề mặt pin dự phòng dao động từ 37,6 - 39 độ C tùy vị trí đo. Tiếng quạt dễ nhận thấy hơn trong không gian yên tĩnh, đặc biệt khi đặt thiết bị gần người dùng trên bàn làm việc.

Đo nhiệt độ sạc dự phòng khi sạc không dây cho iPhone 18 Pro Max.

Nhìn chung, Anker MagGo 2 Pro phù hợp với người dùng iPhone cần một pin dự phòng đa năng, ưu tiên tốc độ sạc siêu tốc bằng dây và muốn có thêm sạc không dây từ tính qua MagSafe tốc độ cao. Tất nhiên, phụ kiện này cũng hoàn toàn tương thích với iPad hay các smartphone, tablet Android.