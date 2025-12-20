T1 Phone vẫn bặt vô âm tín, công ty nhà Trump bán điện thoại tân trang với giá trên trời

Những người hâm mộ trung thành của Donald Trump, đã đặt cọc 100 USD để mua T1 Phone, hiện đang háo hức chờ đợi cơ hội sở hữu một trong những chiếc điện thoại thông minh mạ vàng trị giá 499 USD mà gia đình ông dành tặng cho “người Mỹ đích thực”. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, họ có thể phải đối mặt với một lựa chọn không mấy hấp dẫn: mua một chiếc điện thoại Apple hoặc Samsung đã qua sử dụng với giá cao hơn tới 225 USD so với mức giá trên Amazon.

T1 Phone từng rất được hứa hẹn nhưng đến nay vẫn chưa xuất hiện trên thị trường.

Đó là tình hình hiện tại của Trump Mobile - nhà cung cấp điện thoại mang tinh thần yêu nước được ra mắt vào tháng 6 bởi Trump Organization, hiện do hai con trai của ông, Don Jr và Eric Trump, điều hành. Công ty này vẫn chưa công bố thông tin mới về chiếc T1 Phone, một sản phẩm Android “tự hào sản xuất tại Mỹ” với giá bán lẻ 499 USD. Tuy nhiên, chiếc điện thoại này đã phải gỡ bỏ nhãn hiệu “MADE IN THE USA” sau khi các chuyên gia chỉ ra rằng không có cơ sở sản xuất nào tại Mỹ đủ khả năng sản xuất thiết bị như vậy.

Dù vậy, Trump Mobile vẫn tiếp tục rao bán các sản phẩm đã qua sử dụng như Galaxy S23, S24 và iPhone 15, 16, mà không có nhãn hiệu Trump cụ thể nào nhưng được quảng cáo là “được tân trang lại ngay tại Mỹ”. Trang web của công ty tự hào khẳng định rằng “iPhone 15 đã qua sử dụng không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh thông thường mà còn là một bước tiến táo bạo hướng tới sự độc lập về kết nối không dây”. Tuy nhiên, thông tin này không hoàn toàn chính xác, vì giá của Trump Mobile cao hơn đáng kể so với các nhà bán lẻ khác.

Trong khi đó, Trump Mobile lại bày bán các mẫu điện thoại tân trang với giá cao hơn cả Amazon.

Theo thông tin từ Android Authority và The Verge, Apple thường xuyên bán iPhone 15 với mức giảm giá 100 USD, chỉ còn 529 USD, trong khi Trump Mobile vẫn giữ giá 629 USD. Các phiên bản tân trang của iPhone 14 hiện không được Apple chính thức bán, nhưng có thể mua với giá 305 USD trên Amazon hoặc 327 USD tại Best Buy, so với giá 489 USD của Trump Mobile. Tương tự, phiên bản tân trang của Galaxy S23 có giá 259 USD trên Amazon và 249 USD tại Best Buy, trong khi Trump Mobile bán với giá 369 USD.

Các điện thoại này được cung cấp với bộ nhớ trong 128 GB, không có tùy chọn nâng cấp và chỉ có một màu duy nhất (đen). Từ các tài liệu quảng cáo của Trump Mobile, có vẻ như nội dung được tạo ra có nhiều đặc điểm giống với văn bản do AI sản xuất, khiến lý do cho những điều chỉnh này vẫn chưa rõ ràng. Ngoài ra, Trump Mobile cũng cung cấp gói cước điện thoại chỉ dùng SIM mang thương hiệu Trump, mà phóng viên Allison Johnson của Verge đã thử nghiệm và nhận xét là “tạm ổn”.