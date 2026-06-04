World Cup 2026: Các kênh lậu XoilacTV, ThapcamTV 'mài vuốt', nhà mạng sẵn sàng đánh chặn

Hệ sinh thái lậu “mài móng vuốt” chờ World Cup 2026

Từ ngày 12/6 - 20/7, FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng tại Việt Nam trên VTV, MyTV, TV360, VTVCab, SCTV và FPT Play.

Thế nhưng, ở bức tranh khác, những nền tảng số phát sóng lậu như XoilacTV, ThapcamTV… cũng đang chuẩn bị cho những cuộc chạy đua thu hút người xem. Thực tế các kênh lậu này đã kéo người xem theo cách “bóng đá nguyên thủy” – hò hét, giao tiếp tương tác dân dã, nhiều cảm xúc đôi khi suồng sã, thậm chí được cá nhân hóa đối tượng xem, ví dụ như cho người xem chuyên cá độ có thể đặt kèo khi xem.

Một chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình nói với VietNamNet rằng, hệ sinh thái lậu Xôi Lạc TV không thu tiền của người xem mà họ kiếm tiền từ hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá trực tuyến.

“Nếu quan sát dòng tiền chảy vào các tài khoản cá độ bóng đá với số lượng mỗi trận ở những giải đấu như Ngoại hạng Anh sẽ thấy số tiền người Việt Nam chơi cá độ bóng đá và cờ bạc trực tuyến rất lớn”, vị chuyên gia này nói.

Vị chuyên gia này chia sẻ tiếp ở nhiều vùng quê rất nhiều gia đình phải bán đất, bán nhà vì con cái họ chơi cờ bạc và cá độ qua mạng. Các đối tượng được tổ chức chặt chẽ từ khâu dẫn dụ người chơi cho đến cho vay nặng lãi và siết nợ sau khi "con mồi" sập bẫy.

Mặc dù bị lực lượng công an triệt phá, nhưng hệ sinh thái phát lậu bóng đá như XoilacTV vẫn xuất hiện thêm rất nhiều trang mới và đang “mài móng vuốt” chờ World Cup 2026. Những kênh lậu này đã xây dựng chuyên mục về World Cup 2026 và lịch thi đấu.

Hệ sinh thái lậu Xôi Lạc TV không thu tiền của người xem mà họ kiếm tiền từ hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá trực tuyến.

Việt Nam tuyên chiến với vấn nạn vi phạm bản quyền

Trong bối cảnh kinh tế số và công nghiệp nội dung toàn cầu tăng trưởng mạnh, vi phạm bản quyền số đang trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với ngành truyền hình, giải trí và nội dung số tại Việt Nam. Theo nhiều báo cáo quốc tế và cơ quan quản lý, tình trạng phát lậu trực tuyến không còn mang tính nhỏ lẻ mà đã phát triển thành các hệ thống có tổ chức, vận hành xuyên biên giới với quy mô hàng tỷ lượt truy cập mỗi năm.

Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý và các tổ chức chống vi phạm bản quyền, Việt Nam hiện có hơn 400 website tiếng Việt phát tán phim, truyền hình và nội dung số trái phép. Chỉ riêng các website phát lậu bóng đá đã ghi nhận hơn 1,5 tỷ lượt truy cập trong giai đoạn 2022–2023, trong khi hơn 200 website phim lậu đạt khoảng 120 triệu lượt xem mỗi tháng. Ước tính Việt Nam thất thoát khoảng 350 triệu USD mỗi năm do vi phạm bản quyền số.

Mới đây, Thủ tướng vừa có công điện về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xác minh, triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh.

Động thái này cho thấy Việt Nam đang quyết tâm chặn nạn vi phạm bản quyền và kiểm soát chặt hơn hoạt động phát hành nội dung xuyên biên giới trên OTT và streaming platform.

Sử dụng công nghệ để “đánh chặn” các kênh lậu

Ba năm trước, Bộ TT&TT (nay là bộ KH&CN) đã làm việc với các đơn vị truyền hình và nhà mạng để bàn về vấn đề chặn các kênh lậu đang làm mưa làm gió tại Việt Nam. Ý tưởng đưa ra là Bộ TT&TT thống nhất thành lập lực lượng đội chuyên trách về vấn đề bản quyền với sự tham gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an. Các nhà mạng cũng cần tham gia lực lượng này để hỗ trợ trong việc thực hiện các thống kê vi phạm, dùng các công nghệ đo kiểm, rà quét và phát hiện nhanh các vi phạm bản quyền.

Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề này, một nhà mạng cho biết đội chuyên trách này có thực hiện chặn các địa chỉ phát lậu. Thế nhưng, thực tế lại có nhà mạng làm chặt, nhưng cũng có nhà mạng “buông” để chiều khách hàng. Thêm vào đó, chưa có công cụ công nghệ để chặn và vẫn thực hiện việc thông báo địa chỉ phát lậu qua đường công văn nên hiệu quả không cao. Nhà mạng này cho rằng, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành và đặc biệt là Bộ Công an thì việc các nhà mạng phải chặn các kênh lậu là khả thi.

Chia sẻ với VietNamNet về khả năng “đánh chặn” các kênh vi phạm bản quyền trên môi trường số, ông Nguyễn Ngọc Hân, CEO Thủ Đô Multimedia cho rằng, nếu muốn chặn các trang phát sóng lậu bắt buộc phải sử dụng giải pháp công nghệ. Các giải pháp công nghệ có thể cung cấp một hệ sinh thái đồng bộ từ tiếp nhận tín hiệu, xử lý, phân phối, quản trị người dùng đến bảo vệ bản quyền nội dung số trên cùng một nền tảng thống nhất. Điều này giúp các đơn vị truyền hình, nhà mạng và doanh nghiệp nội dung số tăng khả năng kiểm soát và bảo vệ tài sản số.

Ông Hân cho rằng, việc ứng dụng công nghệ để chặn tín hiệu phát lậu không chỉ giúp ngăn chặn thất thoát doanh thu, công nghệ bảo vệ bản quyền số còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Khi quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ hiệu quả, các doanh nghiệp và nhà sáng tạo mới có đủ động lực đầu tư dài hạn vào phim ảnh, truyền hình, âm nhạc, xuất bản số và các sản phẩm văn hóa sáng tạo. Đây cũng là nền tảng để Việt Nam xây dựng nền kinh tế nội dung số có giá trị cao, gia tăng xuất khẩu văn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.