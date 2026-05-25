Đây có thể là hãng sản xuất thực sự của điện thoại Trump T1

Khi Trump T1 bắt đầu được giao đến tay người dùng, các hình ảnh so sánh và thông số kỹ thuật đã chỉ ra rằng đây thực chất là một phiên bản sửa đổi của HTC U24 Pro - mẫu smartphone được phát hành vào tháng 6/2024.

Điện thoại Trump T1 do một nhà sản xuất điện thoại Android nổi tiếng sản xuất.

Sự tương đồng giữa Trump T1 và HTC U24 Pro là rất rõ ràng. Cả hai thiết bị đều có thiết kế tương tự với lưới loa, đèn LED thông báo, cảm biến tiệm cận và cảm biến ánh sáng xung quanh ở vị trí giống nhau. Ngoài ra, giắc cắm tai nghe và camera cũng có nhiều điểm tương đồng.

Mặc dù một số tính năng như micro phía sau và đèn flash được đặt ở vị trí khác nhau, nhưng nhìn chung, thông số kỹ thuật của cả hai điện thoại đều tương đồng, với màn hình 6,8 inch và bộ xử lý Snapdragon 7-series. Cả hai cũng sở hữu camera selfie 50 MP, camera chính 50 MP, camera siêu rộng 8 MP và camera tele 50 MP với zoom quang 2x. Đặc biệt, Trump T1 còn hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.3, trong khi Revvl 7 Pro chỉ có Bluetooth 5.2.

Về giá thành, Revvl 7 Pro hiện đang được bán với giá khoảng 125 USD (3,3 triệu đồng), trong khi HTC U24 Pro với bộ nhớ trong 512 GB (tương tự như Trump T1) có giá từ 490-525 USD (12,9-13,84 triệu đồng). Mức giá này gần với giá 499,99 USD (13,18 triệu đồng) của Trump T1 Pro.

HTC U24 Pro bên trái, Trump T1Phone bên phải.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh chiếc điện thoại này. Một trong số đó là lý do tại sao lá cờ Mỹ trên mặt sau của thiết bị chỉ có 11 sọc, trong khi lẽ ra phải có 13 sọc. Ngoài ra, có sự nhầm lẫn về tuyên bố ban đầu của Trump Mobile rằng điện thoại sẽ được sản xuất tại Mỹ, trong khi hộp đựng ghi rằng sản phẩm được “lắp ráp tại Mỹ”. Trump T1 cũng được cài đặt sẵn Android 15, một phiên bản cũ hơn so với nhiều điện thoại Android mới hiện nay, đặc biệt khi Android 17 dự kiến ra mắt vào tháng 8 tới.

Về sự hỗ trợ cập nhật phần mềm, Trump Mobile vẫn chưa công bố số lượng bản cập nhật Android và bảo mật mà Trump T1 sẽ nhận được. Với mức giá 499 USD chỉ là giá “khuyến mãi”, có khả năng giá sẽ tăng trong tương lai.

Được biết, HTC là nhà sản xuất đứng sau một số điện thoại tốt nhất trong thời kỳ đầu của smartphone. Tuy nhiên, do kinh doanh khó khăn bởi sự cạnh tranh trên thị trường, công ty này chuyển hướng sang sản xuất các thiết bị tầm trung như U24 Pro. Nhiều người hâm mộ vẫn hy vọng HTC sẽ trở lại với những sản phẩm cao cấp trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.