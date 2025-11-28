Vũ khí tối tân của smartphone Android cao cấp chính thức ra mắt

Con chip Snapdragon 8 Gen 5 mới của Qualcomm nằm trong dòng Snapdragon 8 mới nhưng ở dưới một bậc so với SoC flagship Snapdragon 8 Elite Gen 5. Snapdragon 8 Gen 5 mới được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm flagship tương tự như dòng Elite nhưng dành cho các thiết bị có mức giá khởi điểm thấp hơn.

Qualcomm đã chính thức ra mắt Snapdragon 8 Gen 5.

Giống như 8 Elite Gen 5, Snapdragon 8 Gen 5 được sản xuất trên quy trình 3nm và trang bị CPU Oryon thế hệ thứ ba của Qualcomm với 2 lõi chính có xung nhịp 3,8 GHz và 6 lõi hiệu năng cao với xung nhịp 3,32 GHz.

Về hiệu năng, so với chip Snapdragon 8 Gen 3 đã ra mắt 2 năm trước, Snapdragon 8 Gen 5 hứa hẹn cải thiện 36% hiệu năng CPU, 11% hiệu năng GPU cùng 46% hiệu năng AI và tiết kiệm điện năng tổng thể của SoC.

Snapdragon 8 Gen 5 cũng mang lại hiệu năng mạnh mẽ nhưng có giá phải chăng hơn.

Snapdragon 8 Gen 5 được trang bị GPU Adreno 840 với công nghệ Frame Motion Engine 3.0 tương tự như trên Snapdragon 8 Gen Elite 5 nhưng không có Bộ nhớ hiệu năng cao (HPM) Adreno.

Snapdragon 8 Gen 5 sẽ có mặt trên nhiều smartphone Android.

Con chip mới này cũng được trang bị NPU Hexagon của Qualcomm, cải thiện 46% hiệu năng xử lý các tác vụ AI so với Snapdragon 8 Gen 3, đồng thời hỗ trợ AI trên thiết bị và đầu vào đa phương thức. Ngoài ra, Snapdragon 8 Gen 5 còn được trang bị ISP Spectra của Qualcomm và Hệ thống Modem-RF X80 5G – cùng loại modem được sử dụng trên Snapdragon 8 Elite năm ngoái.

OnePlus sẽ là hãng đầu tiên ra mắt Snapdragon 8 Gen 5 ra thị trường với OnePlus Ace 6T/ OnePlus 15R. Các nhà sản xuất smartphone Android khác như iQOO, Motorola và Vivo dự kiến ​​cũng sẽ sớm công bố điện thoại trang bị chip mới.