Vũ khí bí mật giúp smartphone dùng được tới hai ngày dù mỏng hơn?

Công nghệ pin lithium-ion đã gặp phải những hạn chế về hóa học, khiến cho việc cải thiện thời lượng pin của điện thoại di động trở nên khó khăn. Trước đây, để có được thời gian sử dụng lâu hơn, người dùng thường phải chấp nhận những chiếc điện thoại dày và nặng hơn. Nhưng vào năm 2026, chúng ta đang chứng kiến một bước tiến lớn trong công nghệ pin.

Smartphone với pin silicon-carbon xuất hiện ngày càng nhiều.

Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện những chiếc điện thoại mỏng hơn 7 mm, như Honor Magic V3 với độ dày chỉ 4,35 mm khi mở ra, nhưng vẫn có thể chứa pin lên đến 5.500 hoặc 6.000 mAh mà không làm cho thiết kế trở nên cồng kềnh. Bí quyết nằm ở việc sử dụng cực dương silicon-carbon.

Để hiểu rõ hơn về sự tiến bộ này, chúng ta cần xem xét cấu tạo bên trong của pin. Pin truyền thống sử dụng than chì ở cực dương, một vật liệu rẻ và ổn định nhưng có giới hạn dung lượng. Ngược lại, silicon là một “siêu vật liệu” có khả năng lưu trữ ion lithium gấp 10 lần so với than chì, cho phép pin nhỏ hơn nhưng vẫn duy trì thời gian sử dụng lâu dài.

Samsung là cái tên mới nhất gia nhập thị trường smartphone có pin silicon-carbon.

Nhược điểm của pin silicon-carbon

Tuy nhiên, pin silicon-carbon cũng có nhược điểm do vật liệu silicon: nó có thể giãn nở từ 300-400%, điều này có thể làm hỏng pin sau một khoảng chu kỳ sạc/xả. Giải pháp cho vấn đề này là bao bọc các hạt nano silicon trong cấu trúc carbon, giúp silicon giãn nở mà không làm hỏng cấu trúc của pin.

Việc ứng dụng công nghệ silicon-carbon vào pin điện thoại di động mang lại 3 lợi ích chính:

- Mật độ năng lượng cao hơn: Pin 5.800 mAh có thể được lắp vào không gian trước đây chỉ chứa pin 4.500 mAh.

- Điện thoại mỏng hơn: Các nhà sản xuất không còn phải hy sinh thiết kế để đảm bảo thời gian sử dụng pin.

- Cải thiện khả năng sạc nhanh: Loại pin này xử lý mật độ dòng điện cao tốt hơn giúp sạc nhanh mà không làm giảm tuổi thọ pin.

Honor Magic V3 và Xiaomi 17 có pin lên đến 6.330 mAh.

Hiện nay, một số điện thoại đã sử dụng công nghệ pin silicon-carbon, trong đó có loạt Galaxy Z thế hệ thứ 8, Honor Magic V3 và Xiaomi 17. Đáng chú ý, Xiaomi 17 với viên pin 6.330 mAh được gói trong thiết kế chỉ dày 8,06 mm, hỗ trợ sạc nhanh 100W và sạc không dây 50W. Trong khi đó, Honor Magic8 Pro với pin 6.270 mAh cũng nổi bật nhờ chip chuyên dụng tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng. Còn với Samsung, công ty này mới chỉ triển khai pin silicon-carbon trên loạt điện thoại Galaxy màn hình gập mới nhất, trước khi mở rộng sang dòng Galaxy S cao cấp vào đầu năm sau.

Nhìn chung, công nghệ pin silicon-carbon không chỉ mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho thiết kế điện thoại di động.