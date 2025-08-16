Top smartphone mỏng, nhẹ, dùng lâu với pin silicon-carbon

Vào năm 2025, thị trường điện thoại thông minh không chỉ tập trung vào số megapixel, tính năng AI hay độ sáng màn hình, mà còn chú trọng đến công nghệ pin. Công nghệ pin silicon-carbon đã âm thầm định hình lại độ bền và tốc độ sạc, không còn chỉ giới hạn ở các sản phẩm nội địa Trung Quốc. Nhiều hãng lớn đã bắt đầu cung cấp điện thoại thông minh sử dụng công nghệ này tại các thị trường phương Tây, mang đến hiệu suất pin mới cho người tiêu dùng.

Dưới đây là một số mẫu điện thoại silicon-carbon nổi bật mà bạn có thể mua:

OnePlus 13

OnePlus 13 dẫn đầu xu hướng với pin silicon-carbon hai cell 6.000 mAh, dung lượng lớn nhất từ trước đến nay trên một chiếc flagship của hãng. Pin này có mật độ năng lượng 805Wh/L, cho phép thiết bị giữ được độ mỏng mà vẫn kéo dài thời gian sử dụng.

Điện thoại hỗ trợ sạc có dây SuperVOOC 100W và sạc không dây 50W. Tại Việt Nam, phiên bản 12GB + 256GB có giá từ 13,9 triệu đồng, trong khi phiên bản 16GB + 512GB có giá 14,9 triệu đồng.

OnePlus 13

Vivo X200 và X200 Pro

Dòng sản phẩm X200 của Vivo cũng áp dụng công nghệ pin silicon-carbon. X200 Pro sở hữu pin 6.000 mAh với sạc có dây 90W và sạc không dây 30W. Cả hai điện thoại đều được trang bị chip Dimensity 9400 và hệ thống camera cao cấp. Phiên bản X200 Pro bản 16GB + 512GB tại Việt Nam có giá bán 19,3 triệu đồng.

Vivo X200

Xiaomi 15 và Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 có viên pin 5.240 mAh và thiết kế mỏng 8,08mm, hỗ trợ sạc có dây 90W và sạc không dây 50W. Xiaomi 15 Ultra nổi bật với pin 5.410 mAh và ống kính Leica 200MP. Tại Việt Nam, phiên bản Xiaomi 15 12GB + 256GB có giá bán từ 15,2 triệu đồng, Xiaomi 15 Ultra có giá bán từ 19,5 triệu đồng.

Xiaomi 15 Ultra

Oppo Find X8 Pro

Oppo Find X8 Pro trang bị pin 5.910 mAh với sạc có dây 80W và sạc không dây 50W. Đây là một trong những flagship có thời lượng pin dài nhất của Oppo. Phiên bản 12GB + 256GB có giá bán từ 17,9 triệu đồng.

Oppo Find X8 Pro

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7 Pro không chỉ chú trọng vào pin silicon-carbon mà còn sở hữu viên pin 5.850 mAh với sạc có dây 100W và sạc không dây 80W. Mẫu máy này có giá bán từ 19,9 triệu đồng cho phiên bản 12GB + 256GB.

Honor Magic 7 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro+ là lựa chọn giá cả phải chăng nhất với viên pin 6.200 mAh và sạc nhanh 90W. Mẫu điện thoại này có giá bán từ 6,7 triệu đồng tại Việt Nam.

Redmi Note 14 Pro+