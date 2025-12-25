Công nghệ pin mới có thể làm thay đổi giá smartphone

Gần đây, các thương hiệu smartphone đã chú trọng vào việc nâng cao dung lượng và tốc độ sạc của pin. Tuy nhiên, nhu cầu về công nghệ mới vẫn không ngừng gia tăng, buộc các nhà sản xuất phải cải tiến sức mạnh của pin.

Pin natri-ion mang đến nhiều ưu điểm rõ rệt so với lithium-ion, đặc biệt về giá thành

Để giải quyết vấn đề, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học Tokyo (Nhật Bản) đã phát hiện ra một giải pháp thay thế cho pin lithium-ion hiện nay: pin natri-ion. Đây là công nghệ pin nổi bật với hai ưu điểm chính có ý nghĩa lớn đối với thị trường và người tiêu dùng.

Đầu tiên, pin natri-ion có khả năng sạc nhanh hơn. Nghiên cứu cho thấy loại pin mới này cần ít năng lượng hơn để tự nén vào các không gian lưu trữ, giúp nó di chuyển nhanh hơn qua các thành phần của pin. Điều này có nghĩa thời gian sạc cho smartphone có thể được rút ngắn đáng kể. Hơn nữa, pin natri-ion cũng xử lý sự thay đổi nhiệt độ tốt hơn, cho phép quá trình sạc diễn ra ổn định hơn trong mọi điều kiện thời tiết.

Thứ hai, pin natri-ion có chi phí thấp hơn so với pin lithium-ion. Việc khai thác natri rẻ hơn nhiều so với lithium, điều này đồng nghĩa với việc giá thành cuối cùng của pin sẽ giảm, từ đó ảnh hưởng tích cực đến giá thành của smartphone. Kết quả là, ngay cả những mẫu điện thoại giá rẻ cũng có thể được trang bị công nghệ pin mới, mở ra cơ hội cho sự phát triển trong tất cả các phân khúc thị trường.

Mặc dù công nghệ pin natri-ion có tiềm năng lớn, hiện vẫn chưa có thời gian biểu cụ thể cho sự ra mắt thị trường của các mẫu smartphone sử dụng công nghệ này. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng công nghệ pin natri-ion vẫn cần được phát triển thêm trước khi các công ty có thể áp dụng, đặc biệt là phương pháp lưu trữ năng lượng của pin natri-ion vẫn cần được hoàn thiện.

Do đó, có thể người tiêu dùng vẫn cần thêm một thời gian nữa trước khi những viên pin natri-ion được sản xuất hàng loạt. Dù công nghệ pin natri-ion đầy hứa hẹn, thời điểm xuất hiện chiếc smartphone đầu tiên sử dụng pin mới vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải.