Vivo Y6a ra mắt: Pin 7.200 mAh, chống nước IP69

Vivo vừa âm thầm ra mắt mẫu smartphone 5G giá rẻ mới mang tên Vivo Y6a. Sản phẩm này được thiết kế chú trọng vào thời lượng pin dài, độ bền và trải nghiệm hiển thị mượt mà, đồng thời trang bị chip Snapdragon và phần mềm OriginOS mới nhất với mức giá phải chăng.

Vivo Y6a sở hữu màn hình LCD 6.75 inch với độ phân giải 1570 x 720, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 1200 nits. Thiết bị được trang bị chip Snapdragon 4 Gen 2 của Qualcomm, kết hợp với 8GB RAM LPDDR4X và 256GB bộ nhớ trong UFS 3.1.

Điện thoại có viên pin dung lượng lớn 7.200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 44W. Vivo tuyên bố rằng pin được thiết kế để duy trì tuổi thọ lên đến sáu năm, với tuổi thọ định mức là 1.800 chu kỳ sạc. Vivo Y6a cũng được trang bị camera sau 50 megapixel và camera trước 8 megapixel, cùng với khả năng mở rộng thêm 8GB RAM ảo và chạy hệ điều hành OriginOS 6 dựa trên Android 16.

Ngoài ra, thiết bị còn có các tính năng nổi bật như loa stereo, NFC, cổng hồng ngoại, cảm biến vân tay gắn bên hông, mở khóa bằng khuôn mặt, hỗ trợ hai SIM và khả năng chống nước, chống bụi đạt chuẩn IP69/IP68. Các tùy chọn kết nối bao gồm 5G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB Type-C và hỗ trợ codec âm thanh aptX Adaptive.

Vivo Y6a được bán ra với cấu hình duy nhất 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, với giá 1.999 Nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu đồng). Người tiêu dùng có thể lựa chọn giữa các màu sắc Đen Obsidian, Bạc Galaxy và Vàng Phoenix. Đáng chú ý, chiếc điện thoại này là phiên bản đổi tên của mẫu Y500i hiện có.