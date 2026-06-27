Những điện thoại nhỏ gọn được yêu thích nhất năm nay

Trước khi màn hình 6,7 inch trở thành tiêu chuẩn của ngành smartphone, những mẫu điện thoại nhỏ gọn từng là lựa chọn quen thuộc của rất nhiều người dùng nhờ khả năng cầm nắm thoải mái và dễ dàng mang theo. Đến năm 2026, các mẫu smartphone có màn hình dưới 6,5 inch không còn nhiều nhưng vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng yêu thích sự gọn nhẹ mà không muốn đánh đổi quá nhiều về hiệu năng hay tính năng.

Bên cạnh các mẫu flagship cỡ nhỏ, điện thoại màn hình gập dạng vỏ sò cũng trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc nhờ khả năng thu gọn kích thước khi gập máy.

Cùng điểm qua 5 mẫu điện thoại nhỏ gọn đáng mua nhất hiện nay.

1. iPhone 17 Pro: Lựa chọn toàn diện trong thân máy nhỏ gọn

Giá bán từ: 33,59 triệu đồng

Nếu ưu tiên một chiếc điện thoại nhỏ nhưng không muốn hy sinh hiệu năng hay khả năng chụp ảnh, iPhone 17 Pro là cái tên nổi bật nhất hiện nay. Máy sở hữu màn hình 6,3 inch, nhỏ hơn đáng kể so với bản Pro Max nhưng vẫn giữ gần như toàn bộ những nâng cấp quan trọng.

iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro sử dụng chip A19 Pro, kết hợp thiết kế khung nhôm mới giúp cải thiện khả năng tản nhiệt khi xử lý các tác vụ nặng như chơi game hay chỉnh sửa video. Hệ thống camera tiếp tục là điểm mạnh với camera trước Center Stage hỗ trợ tự động giữ chủ thể trong khung hình khi gọi video hoặc chụp selfie nhóm. Camera tele 4x mới cũng cho phép zoom tới 8x mà vẫn giữ được nhiều chi tiết.

Apple cũng đã nâng công suất sạc lên 35W có dây và 25W không dây, rút ngắn thời gian sạc pin so với thế hệ trước. Máy cũng hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence như Visual Intelligence hay Call Screening.

2. Google Pixel 10 Pro: Smartphone Android nhỏ gọn đáng chú ý

Giá bán từ: 26,35 triệu đồng

Pixel 10 Pro cũng sở hữu màn hình 6,3 inch, cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro trong phân khúc flagship nhỏ gọn.

Qua các bài thử nghiệm, thiết bị cung cấp thời lượng pin tốt, camera chất lượng cao và màn hình Super Actua với độ sáng thuộc nhóm cao nhất trên thị trường. Google vẫn giữ nguyên mức giá so với thế hệ tiền nhiệm, đồng thời bổ sung hệ sinh thái sạc từ tính PixelSnap, giúp việc sử dụng sạc không dây và phụ kiện nam châm thuận tiện hơn.

Pixel 10 Pro.

Dù vậy, Pixel 10 Pro vẫn có phần lép vế trước iPhone về hiệu năng xử lý và thời lượng pin tổng thể.

3. Galaxy S26: Nổi bật nhờ các tính năng AI

Giá bán từ: 20,59 triệu đồng

Samsung tiếp tục duy trì kích thước 6,3 inch trên Galaxy S26, đồng thời tập trung phát triển các tính năng trí tuệ nhân tạo.

Thiết bị tích hợp đồng thời Galaxy AI và Google Gemini, mang đến nhiều tính năng hỗ trợ như Horizontal Lock giúp ổn định khung hình khi quay video, Photo Assist hỗ trợ chỉnh sửa ảnh bằng văn bản, Now Nudge đưa ra các gợi ý thông minh ngay trên bàn phím. Người dùng còn có thể giao các tác vụ cho Gemini xử lý tự động hoặc tìm kiếm thông tin qua Perplexity AI tích hợp trong Bixby.

Galaxy S26.

Galaxy S26 sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 tinh chỉnh, màn hình AMOLED sáng, màu sắc sống động và hiệu năng mạnh, có thể đáp ứng tốt cả chơi game lẫn công việc. Điểm hạn chế là điện thoại Samsung có thời lượng pin chưa thực sự nổi bật và phần cứng camera gần như không thay đổi.

4. Galaxy Z Flip 7: Điện thoại nhỏ gọn theo cách khác biệt

Giá bán từ: 23,09 triệu đồng

Khác với các mẫu điện thoại truyền thống, Galaxy Z Flip 7 thu hút nhờ khả năng gập đôi màn hình chính, giúp giảm đáng kể kích thước khi bỏ túi.

Máy có màn hình phụ Super AMOLED 4,1 inch tràn viền, đủ để xem thông báo, trả lời tin nhắn hoặc điều khiển nhạc mà không cần mở máy. Khi mở ra, người dùng có màn hình chính AMOLED 6,9 inch, đạt độ sáng tối đa 1.989 nit trong các bài thử nghiệm hiển thị.

Galaxy Z Flip 7.

Galaxy Z Flip 7 được trang bị chip Exynos 2500, RAM 12 GB, đáp ứng tốt các tác vụ hằng ngày và khả năng đa nhiệm. Samsung cũng cải thiện độ bền với khung Armor Frame Aluminum, chuẩn kháng nước và bụi IP48 cùng bản lề được thiết kế chắc chắn hơn.

Tuy nhiên, điện thoại chỉ có viên pin 4.300 mAh, đủ cho một ngày, tốc độ sạc không thay đổi so với thế hệ trước.

5. iPhone Air: Khi sự mỏng nhẹ là ưu tiên hàng đầu

Giá bán từ: 22,89 triệu đồng

Không phải ai tìm smartphone nhỏ cũng cần màn hình nhỏ. Với nhiều người, một thiết bị mỏng và nhẹ sẽ mang lại trải nghiệm sử dụng thoải mái hơn. Đây chính là lợi thế lớn nhất của iPhone Air.

Thiết bị chỉ dày 0,22 inch, nặng 165g và sử dụng khung titan, giúp duy trì độ bền dù thân máy rất mỏng. Màn hình 6,5 inch vẫn đủ rộng để phục vụ nhu cầu giải trí và làm việc, chip A19 Pro đảm bảo hiệu năng tương đương nhiều mẫu flagship khác của Apple.

iPhone Air.

Để đạt được thiết kế siêu mỏng, Apple phải chấp nhận một số đánh đổi. Máy chỉ có một camera sau, thời lượng pin không quá nổi bật ngay cả trong nhóm smartphone nhỏ gọn và các tính năng AI vẫn chưa phong phú bằng nhiều mẫu Android cùng phân khúc.