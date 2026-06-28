Nhân viên ngành chip 'cao giá' trên thị trường hôn nhân

"Trước đây, nhân viên SK Hynix và Samsung Electronics thường ở nhóm ứng viên hạng B+ hoặc A-, nhưng giờ họ gần với A+ hơn. A+ theo truyền thống bao gồm bác sĩ, luật sư, chuyên gia thu nhập cao, người xuất thân từ gia đình cực kỳ giàu có", Son Dong-gyu, CEO công ty mai mối Bien Aller, nói với Reuters.

"Mọi người vẫn thích nghề truyền thống như bác sĩ, luật sư, nha sĩ", chuyên viên tư vấn mai mối Lee Sung-mi của công ty Sunoo cho biết. "Nhưng khi được giới thiệu ứng viên tại nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix, khách hàng cũng tỏ ra ngạc nhiên và thích thú".

Nhiều công ty mai mối tăng "điểm hấp dẫn" cho nhân viên hãng chip do kỳ vọng họ sẽ nhận được khoản thu nhập lớn từ cơn sốt AI. Theo Yonhap, Sunoo tăng "độ hấp dẫn của bạn đời" cho nhân viên Samsung Electronics từ 84 lên 87. Chỉ số này đánh giá mức độ phù hợp để kết hôn dựa trên các yếu tố như địa vị kinh tế - xã hội, ngoại hình, gia thế.

"Chỉ số hấp dẫn của bạn đời hiếm khi thay đổi, nên tăng ba điểm là bất thường. Nhân viên Samsung Electronics hiện được đánh giá tương đương luật sư, vốn đạt 90 điểm", một nhân viên Sunoo nói với Korea JoongAng Daily, thêm rằng nhiều chuyên viên mai mối cảm nhận mức tăng thực tế có thể lên tới 10 điểm.

Chỉ số của nhân viên SK Hynix chưa được điều chỉnh chính thức, nhưng cũng có xu hướng tăng. "Tỷ lệ từ chối đề xuất ghép đôi đang giảm, trong khi số lượng ghép đôi thành công tăng lên", nhân viên Sunoo cho biết.

Cửa hàng Samsung tại Thâm Quyến, Trung Quốc, tháng 4/2024. Ảnh: Lưu Quý

Theo Reuters, cơn sốt AI đang thay đổi cục diện ngành bán dẫn toàn cầu, biến chip nhớ từ hàng hóa thông thường thành linh kiện thiết yếu trong hạ tầng vận hành những ứng dụng như ChatGPT và mô hình AI tiên tiến khác. SK Hynix tập trung vào chip nhớ, trong khi Samsung sản xuất cả chip logic và đồ điện tử tiêu dùng như smartphone, TV.

SK Hynix và Samsung hiện là hai công ty niêm yết có giá trị lớn nhất Hàn Quốc. Samsung dẫn đầu từ năm 2000, nhưng hôm 22/6, cổ phiếu SK Hynix tăng 5,6%, nâng vốn hóa công ty lên 2,08 triệu tỷ won (1.350 tỷ USD), vượt qua đối thủ. Cổ phiếu Samsung Electronics khi đó giảm 0,14%, kéo vốn hóa về 2,06 triệu tỷ won, còn hiện họ đã giành lại vị trí số một.

Tháng trước, Samsung đạt thỏa thuận về tiền lương với công đoàn, trong đó một số nhân viên bộ phận chip có thể nhận khoản thưởng hiệu suất tới 640 triệu won (415.000 USD). Theo Financial Times, tiền thưởng một năm của nhân viên SK Hynix cũng có thể cao tương đương. Để so sánh, thu nhập bình quân của người lao động Hàn Quốc năm 2024 là 45 triệu won (29.150 USD).

"Nhân viên chip nhớ cấp thấp hơn có thể nhận số tiền nhiều hơn cả trưởng phòng của tôi", một nhân viên cấp trung tại Samsung chia sẻ trên Financial Times.

Park, công nhân làm việc cho dây chuyền sản xuất của SK Hynix, cho biết vị thế các công việc đã thay đổi nhanh chóng. "Hai năm trước, rời SK Hynix đến dây chuyền sản xuất của Kia khiến mọi người ghen tị. Giờ đây, tình hình ngược lại", anh nói với Korea Herald.

Logo của SK Hynix tại nhà máy ở Icheon, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Giáo sư Lee Hyung-min từ Khoa Kỹ thuật Bán dẫn - Đại học Hàn Quốc cho biết, chip có tầm quan trọng lớn với kinh tế Hàn Quốc khi đóng góp hơn 40% kim ngạch xuất khẩu.

Ngoài tác động đến thị trường hôn nhân, sự phát triển của ngành cũng làm thay đổi con đường giáo dục. Một số học sinh nhắm đến trường dạy nghề, vì nhiều vị trí trong nhà máy sản xuất chip chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học. "Nhiều bạn bè ghen tị với tôi", Jung Sung-chan, học sinh trường Trung học Pyeongtaek Meister, nói sau khi nhận được lời mời làm việc từ Samsung Electronics.

Nhiều cố vấn hướng nghiệp, giảng viên và sinh viên cũng cho biết, họ cảm nhận sự thay đổi trong các trường đại học. Park Jun-young, cựu nhân viên Samsung Electronics, hiện làm tư vấn hướng nghiệp, đánh giá cuộc cạnh tranh vào Samsung và SK Hynix đang trở nên "khốc liệt".

Theo Học viện Jongro, chương trình kỹ sư chip do Đại học Hàn Quốc hợp tác với SK Hynix triển khai từ năm 2021 đạt điểm chuẩn cao kỷ lục năm nay. Koo Bon-ho, sinh viên năm nhất của chương trình, nhận định đây là công việc an toàn lâu dài. "So với bạn bè, tôi cảm thấy khá yên tâm về triển vọng việc làm", Koo nói.

"Ngày càng nhiều người cho rằng lương thưởng cao giúp nhân viên ngành bán dẫn xây dựng cuộc sống ổn định nhanh hơn, công việc trong ngành cũng được đánh giá ít có nguy cơ bị AI thay thế", nhân viên công ty mai mối Gayeon nói với Korea JoongAng Daily. Người này chia sẻ thêm, mọi người trong công ty cũng thường xuyên nhắc đến sự bùng nổ của ngành bán dẫn.

Theo chuyên viên tư vấn mai mối Lee Sung-mi, sức hấp dẫn và sự thịnh vượng của ngành chip khó suy giảm trong tương lai gần. Bà nói: "Nhiều người dự đoán ngành công nghiệp bán dẫn tiếp tục chu kỳ bùng nổ ít nhất hai đến ba năm tới". Do đó, nhân viên làm việc trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục là những người được săn đón hàng đầu trên thị trường hôn nhân.