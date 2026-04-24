Vivo Y6 5G ra mắt: Pin 7.200 mAh, thiết kế bền bỉ, giá từ 6,9 triệu đồng

Vivo vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone mới mang tên Y6 5G, chỉ vài ngày sau khi giới thiệu mẫu Y6t. Sản phẩm này thuộc dòng Y-Series và được thiết kế với mức giá phải chăng, cùng với kiểu dáng bắt mắt và cấu hình ấn tượng.

Vivo Y6 5G sở hữu màn hình LCD 6.75 inch, hỗ trợ độ phân giải HD+ (1,570 x 720 pixel) và tần số quét 120Hz, với độ sáng tối đa lên đến 1.200 nits. Mặc dù độ phân giải HD+ có thể không làm hài lòng một số người dùng khó tính, nhưng tần số quét cao sẽ mang đến trải nghiệm vuốt chạm mượt mà hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Về hiệu năng, Vivo Y6 5G được trang bị chip Snapdragon 4 Gen 2, kết hợp với tùy chọn RAM 8GB hoặc 12GB và bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB. Đối với khả năng chụp ảnh, máy có camera sau 50MP và camera trước 8MP, phục vụ nhu cầu chụp selfie và gọi video.

Điểm nổi bật nhất của vivo Y6 5G là viên pin dung lượng 7.200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 44W, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong 2 ngày. Sản phẩm có ba màu sắc: bạc, vàng và đen, với kích thước 166,64 x 78,43 x 8,39 mm và trọng lượng 219g.

Vivo Y6 5G hỗ trợ kết nối 5G, tích hợp cảm biến vân tay trong nút nguồn, cổng hồng ngoại (IR blaster) và chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện OriginOS 6. Máy đạt chứng nhận IP68 và IP69 về khả năng chống bụi và kháng nước, đồng thời đã được thử nghiệm khả năng chịu va đập từ độ cao 1,7m.

Giá khởi điểm của Vivo Y6 5G là 1.799 nhân dân tệ (khoảng 6,9 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Các phiên bản 8GB/256GB và 12GB/256GB có giá lần lượt là 1.999 nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu đồng) và 2.199 nhân dân tệ (khoảng 8,4 triệu đồng).