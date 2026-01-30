Ra mắt Vivo Y31d với pin 7200 mAh, chống nước cực tốt

Vivo Y31d đã được ra mắt một cách lặng lẽ với con chip Snapdragon 6s 4G Gen 2 chỉ hỗ trợ 4G. Điểm ấn tượng đặc biệt của chiếc smartphone này là viên pin có dung lượng cực lớn - 7.200mAh.

Điện thoại Vivo có hai màu: Trắng Glow và Xám Starlight. Kích thước của máy là 166,6 x 78,4 x 8,39mm (8,49mm đối với màu Trắng) và nặng 219g. Điện thoại đạt chuẩn “IP69+”, hứa hẹn khả năng chống nước bắn, nước mưa, tia nước áp lực cao và ngâm nước ở độ sâu lên đến 1,5m trong tối đa 30 phút.

Vivo Y31d có pin siêu lớn.

Mặc dù thiết kế khá mỏng nhẹ, viên pin lớn của Vivo Y31d đủ cho hơn 13 giờ chơi game MOBA, hơn 14 giờ sử dụng trình duyệt hoặc gần hai ngày liên tục xem video (45 giờ).

Hệ thống sạc nhanh 44W FlashCharge cũng cung cấp khả năng sạc từ 1 - 50% chỉ trong 43 phút. Ngoài ra, máy cũng có tùy chọn Sạc bỏ qua (Bypass Charging) nếu bạn muốn chơi game bằng nguồn điện ngoài. Pin có tuổi thọ lên đến 6 năm.

Cấu hình hấp dẫn của Vivo Y31d.

Thân máy Vivo Y31d được làm từ chất liệu composite nhựa, cụm camera sau sử dụng chất liệu kim loại. Cụm camera này chứa camera chính 50MP (ống kính khẩu độ f/2.0) với camera phụ 2MP ở mặt sau và camera selfie 8MP (f/2.0) ở mặt trước.

Mặt trước của máy là màn hình LCD 6,75 inch với độ phân giải 720 x 1.570 pixel. Đây là màn hình 120Hz có thể đạt độ sáng 1.250 nit. Cảm biến vân tay được đặt ở cạnh bên.

Điện thoại có hai khe cắm nano-SIM và chỉ hỗ trợ 4G. Vivo Y31d cũng hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.1 và có một cổng USB 2.0, loa stereo (với khả năng tăng âm lượng lên 400%).

Máy có âm lượng cực lớn.

Bộ xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 được kết hợp với RAM tùy chọn 6GB/ 8GB (chuẩn LPDDR4X) và bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB (chuẩn UFS 2.2). Máy chạy hệ điều hành Android 16/ giao diện OriginOS 6 ngay khi xuất xưởng.

Hiện giá bán của sản phẩm vẫn chưa được công bố nhưng Vivo Y31d hiện đã có mặt trên các trang web chính thức của Vivo tại Campuchia và Việt Nam.