Vivo Y11d 4G ra mắt: Pin 6.500 mAh, kháng nước IP65

Vivo vừa chính thức ra mắt smartphone mới mang tên Vivo Y11d 4G, tiếp nối thành công của mẫu Y05 4G. Mặc dù giá bán cụ thể chưa được công bố, nhưng sản phẩm dự kiến sẽ nằm trong phân khúc giá rẻ, dễ tiếp cận với người tiêu dùng.

Vivo Y11d 4G sở hữu màn hình LCD 6.74 inch với độ phân giải 1600 x 720 pixel. Thông số này tương tự như Vivo Y05 4G, cho thấy chất lượng hiển thị chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản hàng ngày. Màn hình rộng rãi giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn mà không gặp tình trạng rỗ hình ảnh ở khoảng cách sử dụng thông thường.

Về hiệu năng, Vivo Y11d 4G được trang bị chip Unisoc T7225, đạt khoảng 250.000 điểm trên phần mềm AnTuTu V10, đủ sức xử lý các tác vụ nhẹ như duyệt web và xem phim mà không bị giật lag. Điểm nổi bật của smartphone này là viên pin BlueVolt 6.500 mAh, được quảng cáo có thể sử dụng lên đến 5 năm. Công nghệ BlueVolt tập trung vào việc tăng dung lượng pin, kéo dài tuổi thọ và giữ cho điện thoại mỏng nhẹ nhờ vào vật liệu Silicon-Carbon.

Vivo Y11d có hai phiên bản cấu hình: RAM 4GB với thêm 4GB nhờ công nghệ RAM ảo, hoặc RAM 6GB kèm 6GB RAM ảo. Máy đạt chuẩn IP65, có khả năng chống bụi và kháng nước nhẹ, cùng chứng nhận SGS 5 sao về độ bền tổng thể.

Về khả năng chụp ảnh, Vivo Y11d trang bị cảm biến chính 50MP Ultra-Clear và camera phụ 0.08MP ở mặt sau, cùng camera 5MP ở mặt trước. Mặc dù thông số camera không quá ấn tượng, nhưng vẫn đủ để chụp ảnh sắc nét trong điều kiện đủ sáng.

Các tùy chọn kết nối của Vivo Y11d bao gồm hỗ trợ hai SIM nano với khe cắm microSD riêng biệt, 4G LTE, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.2, USB 2.0 và GPS, nhưng không hỗ trợ NFC. Cảm biến vân tay được đặt ở cạnh bên để đảm bảo an ninh. Mặc dù đã ra mắt, Vivo vẫn chưa công bố giá bán chính thức, nhưng dựa trên cấu hình, sản phẩm có thể sẽ có giá dưới 3 triệu đồng.