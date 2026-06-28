Cristiano Ronaldo và Son Heung-min bị "dè bỉu" khắp cõi mạng

Dân mạng: "Quả tạ số 7" Cristiano Ronaldo và Son Heung-min

Theo đó, hai ngôi sao từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại World Cup 2026 bất ngờ trở thành nhân vật chính của làn sóng dè bỉu sau loạt trận cuối vòng bảng. Trên Facebook, Threads, TikTok hay X, hàng loạt bài viết thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác với những câu nói mang tính trêu đùa như "CR7 không đá trận này phải không mọi người?" hay "toàn những quả tạ số 7".

Những khoảnh khắc đáng quên của Son Heung-min tại World Cup 2026.

Điểm chung trong các bài đăng là đều khai thác sự tương phản giữa kỳ vọng và những gì diễn ra trên sân cỏ. Chỉ ít ngày trước, Cristiano Ronaldo còn được tung hô sau màn trình diễn bùng nổ với cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng đậm Uzbekistan, còn Son Heung-min vẫn được xem là niềm hy vọng lớn nhất của Hàn Quốc. Thế nhưng sau loạt trận quyết định, cả hai lại trở thành chủ đề của vô số ảnh chế và bình luận hài hước trên mạng xã hội.

Nguyên nhân đến từ việc Cristiano Ronaldo có trận đấu khá mờ nhạt trong cuộc đối đầu Colombia. Đội trưởng Bồ Đào Nha đá chính nhưng không ghi bàn, có rất ít tình huống tạo dấu ấn khi đội nhà bị Colombia cầm hòa 0 - 0. Hàng công Bồ Đào Nha gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ, khiến Ronaldo gần như mất hút trong phần lớn thời gian thi đấu.

Trong khi đó, Son Heung-min cùng tuyển Hàn Quốc chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 0 - 1 trước Nam Phi ở lượt trận cuối, và cũng không thể lọt top 8 đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất. Đội bóng xứ kim chi chỉ giành được 3 điểm sau vòng bảng và không thể góp mặt ở vòng 1/16. Dù Son vẫn thi đấu đầy nỗ lực, kết quả không như mong muốn khiến anh tiếp tục trở thành tâm điểm mỗi khi người hâm mộ nhắc đến thất bại của Hàn Quốc.

CR7 bị chế giễu sau mỗi trận đấu "tịt ngòi".

Làn sóng dè bỉu lan khắp trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội Facebook, tài khoản Minh Hoàng mở đầu một cuộc tranh luận bằng dòng trạng thái nhận hàng nghìn lượt thích: "CR7 không đá trận này phải không mọi người? Xem hết 90 phút mà cứ tưởng anh được cho nghỉ". Bên dưới, Tuấn Anh hài hước tiếp lời: "Camera còn quay HLV nhiều hơn quay Ronaldo".

Trong khi đó, Hoàng Nam nhận xét: "Mới trận trước còn Siuuu liên tục, hôm nay thì bật hẳn chế độ tàng hình". Một tài khoản khác tên Đức Trần bình luận: "Ronaldo xuất hiện còn ít hơn trọng tài".

Dù vậy, cũng có nhiều ý kiến bênh vực siêu sao người Bồ Đào Nha. "Không phải trận nào cũng ghi bàn được, quan trọng là Bồ Đào Nha vẫn còn vào vòng knock-out", Thành Long viết. Còn Quang Vinh cho rằng: "Cả đội chơi bế tắc chứ đâu riêng Ronaldo."

Còn với Son Heung-min, không khí trên mạng xã hội lại pha trộn giữa sự tiếc nuối và những lời trêu đùa. Tài khoản Hye Jin bình luận: "Thương Son thật, nhìn gương mặt sau trận là biết thất vọng thế nào". Minh Khoa viết: "Một mình Son không thể kéo cả Hàn Quốc đi tiếp nhưng lên mạng vẫn thấy người ta dè bỉu anh". Tài khoản Phúc Nguyễn chia sẻ: "Son vẫn chạy, vẫn pressing, vẫn tạo cơ hội nhưng phần còn lại của đội tuyển không đủ tốt".

Nhiều người cũng cho rằng Son đang phải gánh quá nhiều áp lực mỗi khi đội tuyển Hàn Quốc thất bại. Tài khoản Ngọc An nhận xét: "Cứ Hàn Quốc thua là Son bị gọi tên đầu tiên, trong khi bóng đá là môn của 11 người". Hải Đăng đồng tình: "Nếu không có Son, có khi Hàn Quốc còn chẳng tạo được nhiều cơ hội như vậy". Trong khi đó, Bảo Trâm viết: "World Cup này không phải giải đấu thành công của Son nhưng điều đó không làm thay đổi vị thế số một của anh trong bóng đá Hàn Quốc".

Khép lại cuộc tranh luận, nhiều người hâm mộ kêu gọi cộng đồng mạng nhìn nhận công bằng hơn với hai ngôi sao. Tài khoản Khánh Duy bình luận: "Hôm nay mọi người có thể đùa Ronaldo và Son, nhưng họ vẫn là những cầu thủ đã cống hiến quá nhiều cho bóng đá".

"Mạng xã hội luôn có khen chê sau mỗi trận đấu, nhưng chỉ vài ngày nữa nếu Ronaldo ghi bàn ở vòng knock-out thì mọi bình luận hôm nay khả năng lại đổi chiều. Với Son cũng vậy, một kỳ World Cup đáng quên không thể xóa đi cả sự nghiệp rực rỡ của anh", Facebooker Thanh Tùng tiếp lời.

Son Heung-min bị chế giễu là "số 7 tạ".

Son Heung-min đang trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng châu Á.

Khoảnh khắc Son Heung-min thẫn thờ, được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.