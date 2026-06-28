7 tính năng AI của ChatGPT vừa xuất hiện trên ứng dụng nhắn tin Viber

Ứng dụng nhắn tin Viber vừa được tích hợp ChatGPT để người dùng truy cập miễn phí các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mà không cần chuyển đổi sang nền tảng khác. Các công cụ mới được thiết kế để giúp AI trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người dùng, kể cả những người chưa từng sử dụng trợ lý AI trước đây.

Các tính năng được vận hành bởi ChatGPT hiện đã có mặt trên Viber dành cho iOS và Android, đồng thời sẽ sớm được triển khai trên phiên bản máy tính.

ChatGPT được tích hợp vào Viber.

ChatGPT dưới dạng liên hệ và thẻ riêng

Người dùng có thể trò chuyện với ChatGPT ngay trên Viber mà không cần mở thêm ứng dụng khác, từ tìm kiếm thông tin, giải quyết công việc cho đến thảo luận và khám phá ý tưởng mới. Tính năng này không bắt buộc người dùng phải có tài khoản ChatGPT. Tuy nhiên, người dùng có thể tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập và liên kết tài khoản để nhận hạn mức sử dụng cao hơn.

Gắn thẻ ChatGPT trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào

Người dùng có thể đưa ChatGPT vào các cuộc trò chuyện cá nhân hoặc trò chuyện nhóm bằng cách nhập ký hiệu “@” và chọn ChatGPT trong danh sách hiển thị để đặt câu hỏi.

Mọi thành viên trong cuộc trò chuyện đều có thể phản hồi câu trả lời của ChatGPT giúp cuộc trao đổi diễn ra liền mạch. Các phản hồi từ ChatGPT cũng được hiển thị với định dạng riêng để người dùng nhận biết. Đặc biệt, ChatGPT chỉ nhận câu hỏi do người dùng gửi, hoàn toàn không tiếp cận các nội dung khác trong cuộc trò chuyện nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

Phối lại hình ảnh (Image Remix)

Được hỗ trợ bởi ChatGPT Images, Image Remix cho phép người dùng chỉnh sửa và cá nhân hóa hình ảnh trực tiếp trong các cuộc trò chuyện 1:1 hoặc nhóm. Người dùng có thể thay đổi phong cách hình ảnh, thêm thắt chi tiết hoặc biến tấu những bức ảnh thông thường thành các thiết kế phù hợp với những dịp đặc biệt. Viber cũng cung cấp nhiều mẫu thiết kế có sẵn để người dùng có thể trải nghiệm ngay tức thì.

Tóm tắt nội dung trong liên kết (Link Summary)

ChatGPT có thể tóm tắt các ý chính từ bài báo, bài đăng blog hoặc tài liệu được chia sẻ trong cuộc trò chuyện. Người dùng chỉ cần nhấn vào nút hiển thị bên dưới đường liên kết để nhận bản tóm tắt nhanh. Tính năng này được kích hoạt mặc định trong tất cả các cuộc trò chuyện nhóm.

Tóm tắt cuộc trò chuyện (Chat Summary)

Chat Summary giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt nội dung của các cuộc trò chuyện. Chỉ với một thao tác, người dùng sẽ nhận được bản tóm tắt riêng bao gồm những thông tin quan trọng hoặc các nội dung đã được thống nhất, chẳng hạn như kế hoạch cho một chuyến dã ngoại hay bản cập nhật tiến độ công việc.

Biên tập tin nhắn (Polish Messages)

Nếu có băn khoăn về cách diễn đạt một nội dung quan trọng, người dùng có thể nhấn vào biểu tượng cây bút trong bất kỳ cuộc trò chuyện, cộng đồng hoặc kênh nào (ngoại trừ các luồng bình luận) để ChatGPT hỗ trợ viết lại nội dung với văn phong phù hợp và rõ ràng hơn trước khi gửi. Những người khác trong cuộc trò chuyện sẽ không biết được ai đang sử dụng tính năng này.

Dịch tin nhắn (Translate Message)

Với tính năng dịch tin nhắn, người dùng có thể xóa bỏ rào cản ngôn ngữ ngay tức thì, qua đó dễ dàng trao đổi với doanh nghiệp địa phương khi đang đi du lịch chuyến du lịch hay gửi lời chúc đến đồng nghiệp người nước ngoài.

Để bắt đầu sử dụng các tính năng này, người dùng chỉ cần cập nhật Viber lên phiên bản mới nhất. Riêng với tính năng Image Remix, người dùng cần đăng nhập tài khoản ChatGPT hoặc tạo tài khoản miễn phí ngay trong ứng dụng với các bước đăng ký nhanh chóng và đơn giản. Các tính năng còn lại có thể sử dụng ngay mà không cần đăng ký hoặc đăng nhập.