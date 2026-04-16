Ra mắt Vivo X300 FE với khả năng nhiếp ảnh đỉnh, pin cực lớn

Vivo X300 FE là thành viên mới nhất của gia đình X300 – hóa ra Vivo X300 Ultra mạnh mẽ vẫn chưa phải là điểm kết thúc.

Cái tên FE ở đây không phải được chọn ngẫu nhiên; giống như các điện thoại Galaxy FE của Samsung, nó cho thấy đây là một chiếc flagship được tinh chỉnh đôi chút. Nhưng Vivo X300 FE không hề kém cạnh.

Một chiếc điện thoại đa năng tuyệt vời

Vivo đã cho ra mắt một chiếc điện thoại siêu nhẹ và nhỏ gọn với màn hình 6,31 inch, độ dày khoảng 8mm và trọng lượng khoảng 190g (tùy thuộc vào tùy chọn màu sắc). Điểm nổi bật nhất là khả năng hỗ trợ Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2, giúp người dùng có thêm khả năng chụp ảnh tele quang học.

Vivo X300 FE có tổng cộng 4 camera – ba camera sau, một camera selfie:

- Camera chính 50 MP: cảm biến Sony IMX921 (kích thước 1/1.56 inch), khẩu độ f/1.57

- Camera zoom 50 MP: cảm biến Sony IMX882 (kích thước 1/1.95 inch), f/2.65

- Camera góc siêu rộng 8 MP: cảm biến OV08F10 (kích thước 1/4 inch), f/2.2

- Camera selfie 50 MP: cảm biến JN1 (kích thước 1/2.76 inch), f/2

Điểm nhấn của máy là các camera có khẩu độ lớn, sáng của camera chính cho phép thu nhiều photon (ánh sáng) và cảm biến 50 MP lớn cho camera tele. Những camera này sẽ cho phép bạn chụp những bức ảnh và quay video ấn tượng trong các tình huống hàng ngày, dù là trên đường phố, ở nhà hay tại một buổi hòa nhạc.

Màn hình nhỏ gọn, nhiều màu sắc, độ dày vừa phải

Vivo X300 FE mỏng, nhỏ gọn và nhẹ, đây là một sự kết hợp khá tốt. Máy cao 150,83mm, rộng 71,76mm và nếu người dùng chọn màu đen, tím hoặc xanh lá cây, các phiên bản này có độ dày 7,99mm và nặng 191g. Nếu bạn chọn màu trắng, độ dày tổng thể tăng nhẹ lên 8,1mm và trọng lượng là 192g.

Màn hình điện thoại được bao quanh bởi viền siêu mỏng và đi kèm cảm biến vân tay siêu âm 3D.

Màn hình LTPO AMOLED có tần số quét từ 1 đến 120Hz và độ sáng 5.000 nit. Độ phân giải là 1.5K và mật độ điểm ảnh là 460 PPI. Chưa hết, màn hình cũng có các chế độ giúp giảm mỏi mắt.

Một cỗ máy mạnh mẽ!

Bên trong điện thoại Vivo là chip Qualcomm thế hệ thứ 8 (8 Gen 5), RAM 12 GB kèm 2 tùy chọn bộ nhớ trong 256 hoặc 512 GB. Vivo X300 FE được cài đặt sẵn OriginOS 6, dựa trên hệ điều hành Android 16.

Vivo X300 FE cũng có khả năng chụp ảnh ấn tượng.

Máy cung cấp Vivo Office Kit để tăng năng suất làm việc liền mạch trên Windows, Mac và iPad với tính năng Chuyển dữ liệu một chạm cho iPhone.

Máy có hệ thống Bảo mật và Không gian riêng tư của Vivo, tạo ra một không gian an toàn cho các tệp, ảnh và ứng dụng nhạy cảm và quan trọng của người dùng.

Pin và sạc: Tuyệt vời!

Trong khung máy mỏng manh, X300 FE mới sở hữu viên pin dung lượng 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 40W.

Để kéo dài thời gian sử dụng, Vivo X300 FE được trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng VC hiệu quả tiên tiến với buồng hơi lớn (4.005 mm²) và than chì dẫn nhiệt hiệu suất cao. Buồng hơi này sẽ giúp điện thoại luôn mát mẻ.

Giá bán và thời điểm ra mắt

Vivo chưa tiết lộ giá bán, nơi phân phối chính thức của X300 FE mới cũng như thông tin về thời điểm ra mắt. Người dùng có thể kỳ vọng Vivo sẽ hỗ trợ trong 7 năm về cập nhật bảo mật và 5 năm nâng cấp hệ điều hành cho sản phẩm này.