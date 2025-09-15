Vivo Y31 5G ra mắt: Pin 6.500 mAh, camera kép AI 50MP, giá từ 5,98 triệu đồng

Vivo vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại thông minh giá rẻ mới nhất của hãng, Vivo Y31. Sản phẩm này nổi bật với khả năng chống nước và bụi, dung lượng pin lớn cùng nhiều tính năng hấp dẫn, tất cả đều với mức giá phải chăng.

Vivo Y31 5G ra mắt

Vivo Y31 được trang bị chip Snapdragon 4 Gen 2 của Qualcomm, cho phép kết nối 5G. Máy có hai tùy chọn RAM 4GB hoặc 6GB và bộ nhớ trong 128GB. Màn hình LCD 6,68 inch với độ phân giải HD+ và camera selfie 8MP nằm ở mặt trước, trong khi mặt sau là cụm camera kép AI 50MP. Viên pin dung lượng 6.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 44W, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài cho người dùng.

Một trong những điểm nổi bật của Vivo Y31 là chuẩn chống nước và bụi IP68 và IP69. Máy có trọng lượng khoảng 209 gram và độ dày 8,39mm. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị Bluetooth 4.2, WiFi băng tần kép và cổng USB Type-C 2.0. Dù là một mẫu điện thoại giá rẻ, Vivo Y31 vẫn tích hợp các tính năng hỗ trợ AI như AI Erase và Circle to Search.

Vivo Y31 có hai tùy chọn màu sắc: Xanh Kim Cương và Đỏ Hồng, cùng với hai cấu hình lưu trữ RAM 4GB + bộ nhớ trong 128GB và 6GB + 128GB. Giá bán lẻ cho phiên bản 4GB là 19.999 Rupee (khoảng 5,98 triệu đồng), trong khi phiên bản 6GB có giá 21.499 Rupee (khoảng 6,43 triệu đồng).