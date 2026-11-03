Vivo Y32 5G ra mắt: Thiết kế siêu bền, pin 8.000 mAh

Vivo vừa chính thức giới thiệu phiên bản Y32 5G, bổ sung vào danh mục sản phẩm phổ thông của hãng. Khác biệt hoàn toàn so với mẫu Y32 4G trước đó, phiên bản mới này nổi bật với chip Snapdragon 4 Gen 2 và nhiều tính năng ấn tượng.

Điểm nhấn của Vivo Y32 5G là viên pin dung lượng lớn 8.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 44W và sạc ngược 7.5W. Hãng cam kết dung lượng pin vẫn duy trì trên 80% sau 1,500 chu kỳ sạc, đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài. Đặc biệt, sản phẩm đạt chuẩn kháng nước IP68 và IP69, cùng chứng nhận chống rơi vỡ SGS 5 sao và tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H, mang lại sự an tâm cho người dùng.

Về hiệu năng, Vivo Y32 5G được trang bị 6GB RAM LPDDR4X và 128GB bộ nhớ trong UFS 2.2, có thể mở rộng qua thẻ nhớ microSD lên đến 2TB và bổ sung thêm 6GB RAM ảo. Màn hình của thiết bị có kích thước 6.87 inch, sử dụng tấm nền LCD với độ phân giải HD+ (1592 x 720 pixel), tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1,300 nits, đồng thời đạt chứng nhận giảm ánh sáng xanh từ TÜV Rheinland.

Camera của Vivo Y32 5G bao gồm cảm biến chính 50MP và ống kính phụ 2MP ở mặt sau, trong khi mặt trước tích hợp camera selfie 8MP. Thiết bị chạy trên giao diện OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16, cùng với các tiện ích như hệ thống loa kép stereo, cảm biến vân tay bên cạnh, kết nối NFC, Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.1.

Hiện tại, Vivo Y32 5G được niêm yết với phiên bản duy nhất 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, có hai tùy chọn màu sắc là Vàng (Dawn Gold) và Đen (Midnight Black). Tuy nhiên, hãng vẫn chưa công bố mức giá chính thức cũng như thời điểm mở bán của sản phẩm này.