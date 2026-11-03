Trung Quốc: TikToker bỏ học từ năm 14 tuổi tự chế ván bay như phim viễn tưởng

Một TikToker chuyên về nội dung công nghệ tại Trung Quốc gây sốt mạng khi tự chế tạo chiếc ván bay có thể chở người, lấy cảm hứng từ bộ phim Spider-Man. Ít ai biết rằng chàng trai này từng bỏ học từ năm 14 tuổi, gánh khoản nợ tiền tỷ và nhiều lần đối mặt nguy hiểm tính mạng để theo đuổi đam mê.

Bỏ học năm 14 tuổi, vay tiền theo đuổi giấc mơ

Theo trang SCMP, Tống Tinh Vũ (26 tuổi) sống tại thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý nhờ những phát minh hàng không tự chế.

Được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Amazing Ayu", anh Tống sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi trên Douyin (TikTok Trung Quốc) nhờ thường xuyên chia sẻ các video thử nghiệm thiết bị bay độc đáo.

Ngày 15/10, anh đăng tải video điều khiển chiếc ván bay do mình chế tạo, lướt qua những ngọn núi và sông Trường Giang. Thiết bị được hoàn thiện sau khoảng hai tháng nghiên cứu và lắp ráp.

Chiếc ván bay gây sốt của anh Tống.

Đáng chú ý, màn trình diễn diễn ra cùng ngày Tesla giới thiệu mẫu Roadster thiết kế lại tại Mỹ. Chiếc xe gây chú ý khi leo lên đường dốc cong dựng đứng và thực hiện cú xoay trên không qua những ô tô đang đỗ.

Những người yêu công nghệ nhanh chóng so sánh hai màn trình diễn. Một dân mạng bình luận hài hước: "Tesla có lẽ chỉ tạo ra món đồ chơi bay khổng lồ để trình diễn, còn người Trung Quốc chúng ta thực sự có thể bay".

Tuy nhiên, hành trình tạo ra chiếc ván bay của Tống không hề dễ dàng.

Theo trang Jimu News, anh sinh ra trong một gia đình nông thôn và nghỉ học năm 14 tuổi để làm việc tại xưởng gỗ của cha.

Niềm đam mê hàng không bắt đầu khi Tống xem một chương trình truyền hình về thử nghiệm máy bay. Không có điều kiện học tập bài bản, anh tự tìm hiểu kiến thức kỹ thuật, tận dụng vật liệu phế thải để chế tạo mô hình máy bay đầu tiên, với sự hỗ trợ tài chính từ những người yêu hàng không trên mạng.

Gia cảnh nhà anh Tống.

Tháng 6/2022, anh Tống vay tiền cải tạo một nhà kho bỏ hoang thành phòng thí nghiệm cá nhân, bắt đầu hành trình nghiên cứu các thiết bị bay.

Tuy nhiên, anh liên tiếp gặp khó khăn về tài chính. Sau khi bị lừa đảo, anh Tống rơi vào cảnh nợ nần với khoản tiền lên tới 2,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,9 tỷ đồng). Sau đó, công ty công nghệ Insta360 hỗ trợ 1,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,7 tỷ đồng), giúp anh tiếp tục theo đuổi các dự án.

Tháng 5/2024, sau 22 ngày chế tạo một chiếc máy bay điều khiển từ xa, anh Tống tìm cách đưa thiết bị lên tầng cao khí quyển bằng khinh khí cầu heli. Tuy nhiên, gió mạnh đã phá hủy hệ thống phóng, khiến thử nghiệm thất bại.

Sáu tháng sau, anh tiếp tục thực hiện một thử nghiệm nguy hiểm khi đeo thiết bị bay phản lực tự chế và nhảy từ trực thăng ở độ cao 5.000 m.

Trong quá trình rơi, dù chính không mở, còn dù dự phòng chỉ bung khi anh cách mặt đất khoảng 600 m.

Đáng chú ý, vài giờ trước cú nhảy suýt cướp đi mạng sống, anh Tống đã ghi lại lời trăn trối.

"Chỉ khi làm những việc này, tôi mới cảm thấy mình thực sự đang sống. Xin mọi người đừng làm theo tôi", anh nói.

Dù liên tục gặp thất bại và nguy hiểm, Tống vẫn không từ bỏ đam mê.

Dân mạng phát cuồng với ván bay như phim Spider-Man

Năm 2026, lấy cảm hứng từ nhân vật Green Goblin trong loạt phim Spider-Man, anh Tống quyết định chế tạo một chiếc ván bay có thể chở người.

Phiên bản đầu tiên sử dụng động cơ phản lực siêu nhỏ nhưng bốc cháy trong quá trình thử nghiệm, buộc anh phải thay đổi thiết kế. Sau đó, anh chuyển sang hệ thống động lực điện và tiếp tục cải tiến khả năng vận hành.

Cuối cùng, anh hoàn thiện chiếc ván bay được giám sát bằng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng nâng tổng tải trọng tương đương bốn người trưởng thành.

Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng anh đã thành công.

Trước khi thực hiện chuyến bay, anh Tống trải qua quá trình luyện tập giữ thăng bằng nghiêm ngặt để có thể điều khiển thiết bị an toàn hơn.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc đầu tháng 10, anh tiến hành chuyến bay thử nghiệm đáng chú ý tại quê nhà Ân Thi. Đoạn video ghi lại cảnh anh Tống đứng trên chiếc ván bay, di chuyển qua sông Trường Giang, những đỉnh núi và các tuyến phố trước khi hạ cánh an toàn xuống một hẻm núi.

Hình ảnh chiếc ván bay giống như phim khoa học viễn tưởng xuất hiện giữa khung cảnh núi non và làng quê Trung Quốc nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.

"Tôi bắt đầu từ hai bàn tay trắng, vậy còn điều gì phải sợ khi thất bại? Dũng cảm tiến về phía trước là lựa chọn tốt nhất", anh Tống chia sẻ.

Anh cho biết muốn tiếp tục khám phá những giới hạn của vật lý và cải tiến khả năng bay của thiết bị.

Sản phẩm như phim viễn tưởng.

Sau khi nổi tiếng nhờ chiếc ván bay, anh Tống hạn chế tiếp xúc với truyền thông và từ chối một số lời mời hợp tác thương mại để tập trung nghiên cứu cách giúp thiết bị bay cao hơn.

Video thử nghiệm của anh thu hút hơn 5,1 triệu lượt thích trên Douyin, cùng hàng loạt bình luận bày tỏ sự kinh ngạc.

"Thật khó tin đây không phải video do AI tạo ra. Tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm và khả năng sáng tạo của anh ấy", tài khoản @xinghuan99 bình luận.

Tài khoản @lili84 bày tỏ kỳ vọng: "Hy vọng chiếc ván bay này có thể được sản xuất hàng loạt trong tương lai để phục vụ công tác tìm kiếm và cứu hộ".

Dù gây ấn tượng mạnh nhưng chiếc ván bay của anh Tống hiện vẫn là sản phẩm thử nghiệm cá nhân. Khả năng ứng dụng thực tế, độ an toàn và triển vọng thương mại hóa của thiết bị vẫn cần được đánh giá thêm.