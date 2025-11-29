Vivo S50 Pro mini lộ ảnh thiết kế giống iPhone Air với pin 6.500 mAh

Theo GSMArena, Vivo vừa chính thức công bố thiết kế và thông số kỹ thuật của mẫu smartphone mới mang tên Vivo S50 Pro mini trên nền tảng mạng xã hội. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm là cụm camera sau được thiết kế theo hình viên thuốc nằm ngang, gợi nhớ đến mẫu iPhone Air và dòng Honor 500 mới ra mắt, tạo nên vẻ ngoài hiện đại và tối giản.

Hình ảnh rò rỉ của Vivo S50 Pro mini

Mặt trước của Vivo S50 Pro mini được trang bị màn hình phẳng kích thước 6.31 inch, tích hợp công nghệ cảm biến vân tay siêu âm 3D thế hệ 2.0. Về cấu hình, thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 mới nhất. Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, máy lại sở hữu viên pin dung lượng lớn lên đến 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 40W.

Hệ thống camera của Vivo S50 Pro mini bao gồm ba camera sau, trong đó nổi bật là ống kính tele tiềm vọng với cảm biến Sony IMX882, cùng camera selfie 50MP ở mặt trước. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị bộ nhớ chuẩn UFS 4.1 với tốc độ cao và đạt tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68/IP69, đảm bảo độ bền cao cấp nhất hiện nay.