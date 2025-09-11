Vivo X300 lộ ảnh cho thấy thiết kế độc đáo với cụm camera siêu mảnh

Trong những ngày qua, Han Boxiao, Giám đốc Sản phẩm tại Vivo, đã tiết lộ một số thông tin quan trọng về dòng sản phẩm Vivo X300. Mới đây, ông Boxiao đã công bố chi tiết về camera chính và camera tele tiềm vọng của hai mẫu X300 và X300 Pro. Hôm nay, ông tiếp tục chia sẻ hình ảnh hé lộ góc cạnh bên của Vivo X300.

Mặc dù không chỉ rõ tên model cụ thể, nhưng các blogger công nghệ Trung Quốc khẳng định rằng thiết bị này chính là Vivo X300. Theo Boxiao, dòng X300 được trang bị cảm biến kép Zeiss 200 megapixel cùng ống kính tele tiềm vọng mạnh mẽ, đưa sản phẩm này lên hàng đầu trong phân khúc camera.

Hình ảnh góc cạnh bên của Vivo X300

Với cấu hình ấn tượng như vậy, nhiều người dự đoán rằng Vivo X300 sẽ có thiết kế dày hoặc cồng kềnh, đặc biệt ở khu vực quanh cụm camera. Tuy nhiên, cụm camera của Vivo X300 vẫn giữ được độ mỏng đáng ngạc nhiên, chỉ nhô lên 1,28mm so với mặt kính sau. Điều này đạt được nhờ quy trình khắc lạnh tiên tiến, sử dụng kính dày gấp ba lần so với thông thường, yêu cầu nhiều thời gian và độ chính xác cao.

Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ, cả X300 và X300 Pro đều chỉ dày hơn 7mm ở điểm mỏng nhất, giữ được vẻ ngoài mỏng nhẹ. Boxiao nhấn mạnh rằng dòng X300 là nỗ lực thiết kế đáng kể nhất của Vivo từ trước đến nay. Bằng cách kết hợp độ mỏng với phần cứng chụp ảnh mạnh mẽ, Vivo mong muốn mang đến một trong những flagship chụp ảnh mạnh mẽ nhất, đồng thời sở hữu thiết kế tinh tế và thoải mái nhất trong lịch sử dòng X.

Hiện tại, Vivo vẫn chưa công bố ngày ra mắt chính thức cho dòng Vivo X300. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng X300 và X300 Pro sẽ là những điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới được trang bị chip Dimensity 9500, dự kiến ra mắt vào tháng 10 tại Trung Quốc.