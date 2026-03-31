vivo X300 Ultra lộ ảnh thực tế: Cụm camera Zeiss khủng dày hơn cả thân máy

Theo Notebookcheck, vivo X300 Ultra sắp chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Đối với người dùng tại châu Âu, thời gian chờ đợi dự kiến chỉ kéo dài thêm vài ngày, khi thông tin về giá bán lẻ đã bắt đầu xuất hiện trên mạng. Các nền tảng mạng xã hội đang tràn ngập hình ảnh thực tế sắc nét của sản phẩm này, nhờ vào việc chiếc flagship với hệ thống camera Zeiss cao cấp đã được trưng bày tại một số cửa hàng.

Những hình ảnh rò rỉ không chỉ cho thấy các tùy chọn màu sắc rực rỡ mà còn cho phép so sánh trực tiếp với thế hệ tiền nhiệm X200 Ultra. Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất về thiết kế là vivo đã từ bỏ viền cong tràn bốn cạnh, chuyển sang màn hình phẳng hoàn toàn. Mặc dù module camera vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế hình tròn quen thuộc, nhưng độ lồi của nó đã tăng lên rõ rệt.

Theo các bức hình chụp góc nghiêng, đây có thể là lần đầu tiên module camera dày hơn cả thân máy của một chiếc điện thoại thông minh. Cụ thể, trong khi thân máy chỉ mỏng khoảng 8.19 mm, độ dày của khu vực chứa cụm camera ước tính lên tới 17 mm. Việc vivo chấp nhận hy sinh độ mỏng để trang bị một cụm camera khổng lồ là một quyết định táo bạo, nhưng cũng có thể gây bất tiện cho người dùng khi cầm nắm, đút túi hoặc đặt máy trên mặt bàn.

Tuy nhiên, điều này cũng thể hiện tham vọng lớn của vivo trong việc biến X300 Ultra thành một cỗ máy nhiếp ảnh di động hàng đầu. Đối với những người đam mê nhiếp ảnh, sự bất tiện về thiết kế có thể được chấp nhận nếu chất lượng hình ảnh mà ống kính Zeiss mang lại thực sự tạo ra một cuộc cách mạng.