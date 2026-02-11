Vivo X Fold 6 "nâng tầm cuộc chơi" điện thoại gập với camera 200MP

Theo Gizmochina, Vivo đang nỗ lực để giới thiệu mẫu điện thoại gập ngang cao cấp tiếp theo mang tên X Fold 6. Đây là phiên bản kế nhiệm của Vivo X Fold 5, sản phẩm đã nhận được sự yêu thích từ người tiêu dùng.

Mới đây, leaker nổi tiếng Smart Pikachu đã tiết lộ thông tin thú vị về hệ thống camera của Vivo X Fold 6. Theo ông, mẫu điện thoại này sẽ sở hữu một trong những hệ thống camera tốt nhất thế giới với cảm biến 200 megapixel và cảm biến đa phổ.

Để so sánh, Vivo X Fold 5, ra mắt năm ngoái, được trang bị camera chính Sony IMX921 50MP với công nghệ chống rung quang học (OIS), cùng với cảm biến siêu rộng 50MP và camera tele 50MP dạng ống kính tiềm vọng.

Cảm biến đa phổ dự kiến sẽ có mặt trên Vivo X Fold 6, giúp cải thiện độ chính xác màu sắc, tông màu da và cân bằng trắng, đồng thời nâng cao khả năng chụp HDR, chụp ảnh ban đêm và ổn định video trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.

Đây được xem là một bước đi đúng đắn của Vivo, khi hãng luôn chú trọng đầu tư vào công nghệ màu sắc thay vì chỉ chạy đua theo thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu camera 200MP của X Fold 6 sẽ sử dụng cảm biến của Samsung hay OmniVision, cũng như không rõ nó sẽ được trang bị cho camera chính hay camera tele.

Vivo X Fold 5 được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3, và nhiều người dự đoán rằng phiên bản kế nhiệm sẽ sử dụng SoC Snapdragon 8 Elite. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Vivo nên trang bị SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 để tăng cường khả năng cạnh tranh với các đối thủ.

Về thời điểm ra mắt, Vivo X Fold 6 có thể sẽ được trình làng vào tháng 7 năm nay, tương tự như thế hệ trước. Hiện tại, thông tin về giá bán cũng như khả năng có mặt tại thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố.