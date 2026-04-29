Ra mắt Vivo Y600 Pro với pin 10.200 mAh, giá chỉ từ 7,7 triệu đồng

Chỉ trong hai thế hệ, vivo đã gần như tăng gấp đôi dung lượng pin của dòng điện thoại thông minh Y-series Pro. Chiếc Y400 Pro, ra mắt vào tháng 6 năm ngoái, có pin 5.500mAh. Y500 Pro ra mắt vào tháng 11 với dung lượng pin được nâng cấp lên 7.000mAh và chiếc Y600 Pro mới được công bố khiến cả hai đều trở nên nhỏ bé nhờ viên pin Si-C 10.200mAh.

Vivo Y600 Pro.

Đó là viên pin 38Wh, sử dụng công nghệ cực dương silicon thế hệ thứ tư với hàm lượng silicon 15% và mật độ năng lượng 886Wh/L.

Với viên pin dung lượng lớn, Vivo tuyên bố Y600 Pro có thể dễ dàng hoạt động hơn 24 giờ với thời lượng gọi điện ấn tượng lên đến 47 giờ, phát video 28 giờ hoặc định vị GPS 16 giờ. Ngoài ra, điện thoại Vivo sẽ giữ lại 80% dung lượng sau 6 năm sử dụng thông thường (1.600 chu kỳ sạc), nhờ vào các tối ưu hóa quản lý sức khỏe pin.

Máy có màn hình khá lớn.

Về sạc, Vivo Y600 Pro có tốc độ 90W, có tính năng sạc ngược có dây. Ngoài ra, máy còn có khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP68 và IP69.

Ở phía trước, Vivo Y600 Pro sở hữu màn hình AMOLED 6,83 inch (độ phân giải FHD+ và tốc độ làm mới 120Hz) cùng camera trước 32MP và cảm biến vân tay quang học.

Y600 Pro là chiếc điện thoại đầu tiên ra mắt với chip MediaTek Dimensity 7300e. Về phần mềm, máy sử dụng giao diện OriginOS 6 dựa trên hệ điều hành Android 16. Thiết bị có camera chính 50MP với khẩu độ f/1.8 và khả năng chống rung quang học (OIS). Mô-đun thứ hai ở mặt sau thực chất là cảm biến hồng ngoại.

Vivo Y600 Pro có pin cực "khủng".

Vivo Y600 Pro có các màu đen, xanh dương, vàng và tím. Phiên bản RAM 8 GB/ ROM 128GB có giá khởi điểm 1.999 Nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu đồng) trong khi phiên bản cao cấp nhất với RAM 12 GB/ ROM 512GB có giá 2.899 Nhân dân tệ (khoảng 11,1 triệu đồng).

Thiết bị đã cho phép đặt hàng tại cửa hàng trực tuyến chính thức của vivo tại Trung Quốc, dự kiến ​​giao hàng vào ngày 30/4.