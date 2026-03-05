vivo và iQOO sẽ trang bị màn hình 2K cho toàn bộ flagship 2026

Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp đang chuyển mình về chuẩn màn hình 1.5K nhằm tối ưu chi phí và kéo dài thời gian sử dụng pin, iQOO đã quyết định chọn một hướng đi khác biệt.

Theo thông tin từ leaker Smart Pikachu, mẫu flagship tiếp theo của hãng, iQOO 16, sẽ tiếp tục sử dụng màn hình với độ phân giải 2K cao cấp. Chiến lược "giữ chuẩn 2K" này cũng sẽ được áp dụng cho dòng flagship chủ lực vivo X500 series sắp ra mắt của công ty mẹ.

Động thái này giúp iQOO 16 nổi bật hơn so với đối thủ OnePlus 16, dự kiến vẫn sử dụng màn hình 1.5K. Để nâng cao trải nghiệm người dùng, iQOO 16 có khả năng sẽ nâng tần số quét từ 144Hz lên 165Hz, tương đương với tiêu chuẩn gaming mà OnePlus đang áp dụng.

Là một sản phẩm tập trung vào sức mạnh phần cứng, iQOO 16 dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 mới nhất, cùng với một viên pin dung lượng lớn để đáp ứng nhu cầu năng lượng của màn hình độ phân giải cao.