Lưới chống drone Darwin-Z Nga công nghệ ‘tự chữa lành’, thay đổi cuộc chơi phòng thủ

Nga phát triển một hệ thống lưới chống drone Darwin-Z có khả năng tự phục hồi.

Lưới chống drone Darwin-Z được thiết kế đặc biệt để đối phó với các cuộc tấn công drone cảm tử mang thuốc nổ. Điểm cốt lõi nằm ở cấu trúc ô lưới hình chữ Z - một ý tưởng lấy cảm hứng từ hình học Latinh đơn giản nhưng hiệu quả vượt trội.

Khi một drone phát nổ trên lưới, thay vì vỡ vụn thành mảnh như lưới đánh cá thông thường, toàn bộ cấu trúc không bị phân rã.

Các ô liền kề sẽ “trượt” theo một hướng nhất định nhờ thiết kế đặc biệt, dịch chuyển và siết chặt một phần lỗ thủng vừa hình thành.

Kết quả là diện tích lỗ hổng giảm mạnh, có thể lên đến 50%, khiến drone thứ hai hoặc thứ ba rất khó sử dụng chính xác cùng “hành lang” cũ để xâm nhập.

Cơ chế này hoạt động hoàn toàn thụ động, không cần nguồn điện hay hệ thống điều khiển phức tạp, chỉ dựa vào lực căng của lưới khi lắp đặt và đặc tính vật liệu.

Nga phát triển một loại lưới chống drone Darwin-Z đầy sáng tạo. Ảnh: Topwar

Về thông số kỹ thuật, lưới chống drone Darwin-Z nổi bật với sự tối ưu hóa cao cho môi trường chiến trường. Lưới được làm hoàn toàn từ polypropylene - loại polymer nhẹ, bền, chống chịu thời tiết và va đập tốt.

Trọng lượng chỉ 40gram mỗi mét vuông, giúp dễ dàng vận chuyển và triển khai nhanh chóng bởi các đơn vị kỹ thuật. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng một tấm lưới liền khối sẵn sàng lắp đặt, không cần cắt ghép phức tạp.

Xung quanh viền và các vị trí then chốt, nhà sản xuất đã tích hợp sẵn các yếu tố lắp đặt và gia cường đặc biệt. Khi căng lưới lên giá đỡ, những “gân” này sẽ tạo thành hệ thống cáp đỡ chính, tăng độ ổn định tổng thể và hỗ trợ cơ chế trượt tự động khi có va chạm.

So với lưới đánh cá truyền thống mà các đơn vị Nga từng sử dụng rộng rãi trước đây, lưới chống drone Darwin-Z mang lại lợi thế rõ rệt về cả thời gian và hiệu quả chiến đấu.

Lưới cũ không chỉ dễ rách mà còn đòi hỏi nhiều công sức lắp đặt, đồng thời sau mỗi vụ nổ thường để lại lỗ thủng lớn không thể sửa chữa kịp thời trong điều kiện chiến đấu.

Nhà máy lọc dầu được giăng lưới chống drone tại Nga. Ảnh: Two Majors/Telegram/eadaily.com

Ngược lại, lưới chống drone Darwin-Z giúp giảm đáng kể thời gian tái trang bị vị trí và nâng cao khả năng sống sót của tuyến hậu cần.

Chỉ cần cố định lưới lên giá đỡ bằng bất kỳ phương tiện sẵn có, hệ thống đã sẵn sàng hoạt động. Đặc tính tự thu hẹp lỗ hổng còn tạo ra hiệu ứng tâm lý và chiến thuật: drone tấn công lần sau phải tìm đường mới, tốn thêm thời gian điều hướng và tăng nguy cơ bị phát hiện hoặc bắn hạ.

Từ góc nhìn kỹ thuật sâu hơn, cơ chế “trượt và siết” của lưới chống drone Darwin-Z thể hiện sự thông minh trong thiết kế vật liệu và cấu trúc.

Polypropylene có độ đàn hồi và độ bền kéo cao, kết hợp với hình dạng ô Z tạo ra một hệ thống “liên kết động”, khi một ô bị phá hủy, lực từ các ô xung quanh sẽ tự động phân bổ và kéo chúng lại gần nhau mà không làm đứt toàn bộ mạng lưới.

Điều này không chỉ giảm kích thước lỗ hổng mà còn duy trì tính toàn vẹn cấu trúc ở mức độ cao, đảm bảo lưới vẫn tiếp tục phát huy vai trò chắn drone trong nhiều cuộc tấn công liên tiếp.

Nga phát triển một hệ thống lưới chống drone Darwin-Z có khả năng tự bít kín các lỗ thủng. Ảnh: RIA Novosti/Stanislav Krasilnikov/en.iz.ru

Dù thông tin chi tiết về kích thước ô lưới hoặc độ bền chịu lực cụ thể chưa được công bố rộng rãi, những dữ liệu đã có cho thấy lưới chống drone Darwin-Z được tối ưu hóa hoàn hảo cho nhu cầu thực chiến: nhẹ, nhanh, bền và “thông minh” hơn hẳn các giải pháp tự chế (improvised) trước đây.

Lưới chống drone Darwin-Z đại diện cho một bước tiến quan trọng trong công nghệ phòng thủ chống drone của Nga. Không chỉ giải quyết vấn đề rách lưới truyền thống, sản phẩm này còn nâng tầm khả năng bảo vệ các vị trí quan trọng, kho đạn, tuyến đường tiếp tế và các công trình hạ tầng chiến lược.

Trong bối cảnh tác chiến/tranh hiện đại ngày càng phụ thuộc vào drone, những đổi mới như lưới chống drone Darwin-Z cho thấy việc kết hợp vật liệu thông minh với thiết kế hình học thông minh có thể tạo ra lợi thế phòng thủ đáng kể mà không đòi hỏi chi phí hay công nghệ cao cấp.

Với trọng lượng siêu nhẹ và khả năng lắp đặt nhanh, lưới chống drone Darwin-Z hứa hẹn sẽ được triển khai rộng rãi, góp phần thay đổi cách các lực lượng Nga duy trì sự sống sót trước mối đe dọa từ trên không.

Đây chính là minh chứng rõ nét rằng, trong cuộc chạy đua công nghệ quân sự, đôi khi sự đơn giản và thông minh lại mang lại hiệu quả vượt trội nhất.