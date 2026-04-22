Hơn 18 triệu vụ tấn công trực tuyến tại Đông Nam Á, Việt Nam "đội sổ" về bảo mật

Trong năm 2025, khu vực Đông Nam Á đối mặt với làn sóng tấn công an ninh mạng qua môi trường web với hơn 18 triệu sự cố được ghi nhận. Theo báo cáo mới nhất từ Kaspersky, Việt Nam hiện là "vùng trũng" chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khu vực về số lượng các vụ tấn công trực tuyến nhắm vào khối doanh nghiệp.

Số liệu chi tiết các vụ tấn công mạng tại SEA năm 2025:

QUỐC GIA SỐ LƯỢT PHÁT HIỆN TẤN CÔNG Việt Nam 8.437.695 Malaysia 3.361.453 Indonesia 3.014.870 Singapore 1.371.435 Thái Lan 1.207.725 Philippines 621.984 Tổng cộng khu vực 18.015.162

Việt Nam đứng đầu về việc hứng chịu các đợt tấn công vào doanh nghiệp.

Dù tổng số vụ tấn công trên toàn khu vực có xu hướng giảm, nhưng Việt Nam và Singapore lại ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ. Các chuyên gia nhận định điều này xuất phát từ việc các doanh nghiệp tại hai quốc gia này đang chủ động củng cố hệ thống phòng thủ, dẫn đến số lượng sự cố được phát hiện và ngăn chặn tăng cao.

Sự bùng nổ của các thiết bị thông minh và mạng di động tốc độ cao đã tạo điều kiện cho mã độc lây lan nhanh chóng. Các hình thức tấn công phổ biến hiện nay bao gồm xâm nhập website, phát tán tệp tải xuống độc hại nhằm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm hoặc chiếm quyền điều khiển tài nguyên máy tính của doanh nghiệp.

Sự chuyển dịch mạnh mẽ sang kinh tế số – dự kiến đạt quy mô 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030 – đang biến các doanh nghiệp Đông Nam Á thành mục tiêu béo bở của tội phạm mạng. Để đối phó với các kịch bản tấn công ngày càng phức tạp, chi tiêu cho công nghệ tại Châu Á – Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng 9,8% trong năm 2026.

Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ bản như: cập nhật hệ điều hành thường xuyên, sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA) và thiết lập mật khẩu mạnh. Đồng thời, việc đầu tư vào các dịch vụ giám sát, phản ứng sự cố chuyên sâu và xây dựng trung tâm điều hành an ninh (SOC) là mắt xích then chốt để bảo vệ tài sản số trong tương lai.