Vivo ra mắt smartphone cấu hình chuyên game có tản nhiệt buồng hơi, giá từ 21,3 triệu đồng

Hôm nay, Vivo đã chính thức giới thiệu mẫu gaming phone cao cấp mới mang tên iQOO 15 Ultra. Sản phẩm này được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình chất lượng cao và nhiều tính năng tối ưu cho trải nghiệm chơi game.

Mặt trước của iQOO 15 Ultra nổi bật với màn hình AMOLED Samsung M14 phẳng kích thước 6.85 inch, độ phân giải 2K (3,168 x 1,440 pixel) và tần số quét 144Hz. Màn hình này có độ sáng tối đa lên đến 8,000 nits và độ phủ màu DCI-P3 đạt 118%.

Ngoài ra, nó còn hỗ trợ HDR, PWM 2160Hz, làm mờ DC và thiết kế không phân cực, giúp cải thiện sự thoải mái cho mắt và độ rõ nét trong chuyển động. Tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến 4000Hz và phản hồi đa ngón tay 480Hz, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời cho cả game thủ và người dùng khó tính.

Về hiệu năng, iQOO 15 Ultra được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 sản xuất trên tiến trình 3nm, kết hợp với GPU Adreno 840, bộ nhớ UFS 4.1 và RAM LPDDR5X Ultra Pro. Sự kết hợp này cho phép nâng cấp độ phân giải 2K theo thời gian thực, hỗ trợ dò tia toàn cảnh và nội suy khung hình 120fps, mang đến hình ảnh sắc nét như trên máy chơi game console. Thiết bị đạt điểm AnTuTu 4.51 triệu, trở thành smartphone mạnh mẽ nhất trong phân khúc Android hiện nay.

Để duy trì hiệu suất cao, iQOO 15 Ultra sử dụng hệ thống làm mát Ice Dome với quạt 59 cánh, buồng hơi 8,000mm² và các lớp vật liệu cách nhiệt được chứng nhận bởi TÜV Rheinland. Sản phẩm còn được trang bị các nút bấm cảm ứng trigger và động cơ từ trục cho rung 4D, cùng con quay hồi chuyển 500Hz, mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt vời.

iQOO 15 Ultra chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện người dùng OriginOS 6, tích hợp nhiều tính năng như hoạt ảnh Atomic Motion 6.0 và bảng điều khiển Game Space mới để quản lý trò chơi và phân tích hiệu suất. Hệ điều hành này hỗ trợ truyền phát 2K@60fps và phát trực tuyến với tốc độ khung hình ổn định 144fps cho một số trò chơi lớn.

Về khả năng nhiếp ảnh, điện thoại này sở hữu camera chính 50MP (Sony IMX921) với chống rung quang học OIS, camera siêu rộng 50MP với góc nhìn 107° và camera tele 50MP (Sony IMX882) với zoom quang học 3x và zoom kỹ thuật số lên đến 100x. Camera trước có độ phân giải 32MP và hỗ trợ quay video 4K.

iQOO 15 Ultra được trang bị pin 7.400 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 40W. Sản phẩm còn có khả năng kháng nước, chống bụi chuẩn IP68 + IP69, cảm biến vân tay siêu âm 3D, hỗ trợ NFC và loa âm thanh nổi với công nghệ Dolby Atmos. Với 29 ăng-ten, thiết bị cải thiện độ tin cậy của tín hiệu và hỗ trợ hai SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 và USB 3.2 Gen1.

Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc là đen và bạc, với giá bán cho từng phiên bản cấu hình như sau:

- 16GB + 256GB: 5.699 nhân dân tệ (khoảng 21,3 triệu đồng)

- 16GB + 512GB: 5.999 nhân dân tệ (khoảng 22,4 triệu đồng)

- 16GB + 1TB: 6.999 nhân dân tệ (khoảng 26,2 triệu đồng)

- 24GB + 1TB: 7.699 nhân dân tệ (khoảng 28,8 triệu đồng)

Với cấu hình phần cứng ấn tượng, iQOO 15 Ultra hứa hẹn là lựa chọn tuyệt vời cho game thủ chuyên nghiệp và những ai đang tìm kiếm một chiếc smartphone Android mạnh mẽ để chơi những tựa game di động nặng nhất hiện nay.