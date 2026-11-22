Plaud Note Pro là thiết bị ghi âm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hướng đến người dùng thường xuyên tham gia các cuộc họp, phỏng vấn, hội thảo hoặc cần lưu lại nội dung trao đổi để xử lý sau. Thay vì chỉ ghi âm rồi nghe lại thủ công, thiết bị có thể chuyển lời nói thành văn bản, phân tích nội dung và tạo bản tóm tắt với những thông tin quan trọng.

Thẻ ghi âm Plaud Note Pro.

Thiết kế

Điểm đáng chú ý đầu tiên của Plaud Note Pro là thiết kế siêu mỏng. Thiết bị có kích thước 85,6 x 54,1 x 2,99mm, trọng lượng chỉ khoảng 30g, tương đương một tấm thẻ ngân hàng nhưng dày hơn một chút. Với kích thước này, người dùng có thể dễ dàng cất thiết bị trong ví, túi áo hoặc gắn vào mặt lưng smartphone để mang theo.

Plaud Note Pro đi kèm bao da hỗ trợ MagSafe, cho phép hít chặt vào mặt lưng iPhone tương thích. Ngoài ra, sản phẩm còn có vòng từ tính để sử dụng với những smartphone không hỗ trợ MagSafe. Cách bố trí này giúp thiết bị luôn nằm trong tầm tay, đồng thời thuận tiện khi ghi âm cuộc gọi hoặc các cuộc trao đổi trực tiếp.

Gần cạnh trên ở mặt thẻ có một nút bấm vật lý phục vụ các thao tác chính như bật/tắt nguồn, bắt đầu hoặc kết thúc ghi âm và đánh dấu những nội dung quan trọng trong quá trình ghi. Thiết bị cũng có màn hình AMOLED kích thước 0,95 inch, hiển thị trạng thái ghi âm, dung lượng pin và một số thông tin cần thiết.

Plaud Note Pro sử dụng lớp vỏ kim loại kết hợp kính bảo vệ, tạo cảm giác chắc chắn nhưng khá trơn trượt. Nếu sử dụng thiết bị mà không có bao da, người dùng cần cẩn thận khi cầm hoặc lấy ra khỏi túi vì sản phẩm có thể tuột khỏi tay.

Ghi âm và chuyển đổi thành văn bản

Plaud Note Pro được trang bị 4 microphone MEMS và một microphone VPU, hỗ trợ thu âm giọng nói lý tưởng ở khoảng cách tối đa 5m. Hệ thống microphone kết hợp với khả năng xử lý âm thanh giúp thiết bị phân biệt giọng nói và giảm ảnh hưởng của tiếng ồn môi trường. Đặc biệt, thiết bị có thể ghi âm cuộc gọi khi lắp vào mặt lưng iPhone và cài đặt âm lượng cuộc gọi từ 70% trở lên.

Với ghi âm thông thường, người dùng có thể lựa chọn hai chế độ ghi âm là Enhance và Endurance. Trong đó, Enhance ưu tiên khả năng thu âm với phạm vi lên đến 5m, thời lượng ghi liên tục tối đa 30 giờ; còn Endurance ưu tiên tiết kiệm pin, có thể ghi âm tối đa 50 giờ nhưng phạm vi thu âm được khuyến nghị giảm xuống khoảng 3m.

Thiết bị sở hữu bộ nhớ trong 64GB, đủ lưu trữ khoảng 30 giờ ghi âm ở chế độ Enhance hoặc 50 giờ ở chế độ Endurance. Pin dung lượng 500mAh cho thời gian chờ tối đa 60 ngày theo công bố. Plaud Note Pro sử dụng Bluetooth 5.4 và Wi-Fi hai băng tần 2.4GHz/5GHz để đồng bộ dữ liệu với smartphone, đồng thời hỗ trợ truyền tải tệp nhanh hơn khi xử lý các bản ghi dài.

Thực tế sử dụng trong môi trường yên tĩnh với hai người trò chuyện trực tiếp, độ chính xác gần như tuyệt đối nếu cả hai đều nói to rõ, rành mạch. Mở rộng hơn, cuộc họp nội bộ khoảng 10 người quanh một chiếc bàn dài, văn bản thu được cũng đạt độ chính xác trên 95% (chủ yếu có một số sai sót nhỏ ở số liệu và từ ngữ chuyên ngành mà còn phụ thuộc vào giọng nói đầu vào).

Dùng Plaud Note Pro ghi âm giữa hội trường.

Còn trải nghiệm tại một hội thảo về chuyển đổi số, Plaud Note Pro được đặt ở vị trí giữa hội trường để ghi lại nội dung diễn thuyết. Dù khoảng cách đến người trình bày tương đối xa và môi trường có nhiều âm thanh xung quanh, thiết bị vẫn thu được phần lớn nội dung cuộc nói chuyện, bao gồm các ý chính, phần giải thích và những đoạn trao đổi giữa diễn giả với người tham dự.

Tuy nhiên, ở môi trường hội thảo như trên, chất lượng chuyển đổi giọng nói thành văn bản không đồng đều ở mọi tình huống. Những con số, từ ngữ chuyên ngành, tên riêng và các thuật ngữ ít phổ biến dễ bị nhận diện sai. Ước lượng chất lượng chuyển đổi chính xác dưới 85%. Vì vậy, bản ghi vẫn cần được hậu kiểm kỹ lưỡng, đặc biệt nếu sử dụng để viết bài báo, biên bản họp hoặc tài liệu có số liệu quan trọng.

AI tóm tắt, phân tích nội dung

Sau khi kết thúc ghi âm, người dùng đồng bộ dữ liệu lên smartphone thông qua ứng dụng Plaud. Tại đây, hệ thống AI có thể tạo bản tóm tắt, phân loại nội dung, trích xuất những điểm quan trọng, các quyết định được đưa ra và những công việc cần thực hiện tiếp theo. Người dùng cũng có thể tạo những nội dung trực quan như infographic để dễ theo dõi và chia sẻ. Lưu ý, tất cả đều diễn ra trên "đám mây" chứ không phải ngay trên thiết bị.

Từ trái qua là giao diện tùy chọn mô hình ngôn ngữ, hướng dẫn ghi âm cuộc gọi iPhone và kết quả một phiên ghi âm trên ứng dụng Plaud.

Plaud hỗ trợ nhiều mô hình AI khác nhau như của OpenAI, Google Gemini hay Claude,... Người dùng có thể chọn mô hình cụ thể hoặc sử dụng chế độ Auto để hệ thống tự lựa chọn. Ngôn ngữ đầu vào cũng có thể thiết lập tự động hoặc chọn thủ công, trong khi ngôn ngữ đầu ra cần được cài đặt theo nhu cầu. Tiếng Việt được hỗ trợ ở cả quá trình nhận diện giọng nói và tạo nội dung.

Một điểm hữu ích khác là khả năng nhận diện và phân tách người nói. Thay vì một đoạn văn dài không phân biệt ai đang phát biểu, hệ thống có thể phân tích nội dung của từng người trong cuộc hội thoại, giúp người dùng dễ dàng theo dõi ý kiến, câu hỏi và phản hồi. Tính năng phù hợp với phỏng vấn, họp nhóm hoặc hội thảo có nhiều người tham gia.

Ngoài việc tạo bản tóm tắt, Plaud còn phát triển hệ thống xử lý nội dung sâu hơn thông qua Plaud Agent, cho phép chuyển thông tin từ cuộc trò chuyện thành báo cáo, email, bài thuyết trình hoặc bảng tính. Nền tảng cũng hỗ trợ kết nối với các dịch vụ như Google Calendar, Slack, Notion và một số công cụ khác.

Dù vậy, tài khoản miễn phí hiện chỉ được cung cấp 300 phút chuyển đổi nội dung mỗi tháng. Với người thường xuyên ghi âm cuộc họp hoặc hội thảo, hạn mức này có thể nhanh chóng bị sử dụng hết. Các gói trả phí cung cấp thêm phút xử lý, trong đó gói Pro có 1.200 phút mỗi tháng, còn gói Unlimited hỗ trợ số phút không giới hạn.

Nhìn chung, Plaud Note Pro không đơn thuần là một máy ghi âm nhỏ gọn mà là thiết bị đầu vào cho một hệ thống AI xử lý thông tin toàn trình. Khả năng ghi âm dài, thiết kế mỏng, đồng bộ nhanh và tạo bản tóm tắt giúp giảm đáng kể thời gian ghi chép thủ công. Tuy nhiên, độ chính xác vẫn phụ thuộc vào môi trường ghi âm, trong khi chi phí thiết bị và tài khoản AI trả phí là những rào cản đáng cân nhắc.