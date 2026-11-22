Giải vô địch thế giới Free Fire World Series (FFWS) Global Finals 2026 đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, quy tụ 24 đội tuyển hàng đầu thế giới tranh tài. Giải đấu năm nay có tổng tiền thưởng 1,2 triệu USD, tăng 20% so với mùa giải trước.

Đội vô địch sẽ nhận 350.000 USD, tương đương hơn 9 tỷ đồng. Đội xếp thứ hai nhận 160.000 USD, trong khi vị trí thứ ba được thưởng 75.000 USD. Vòng chung kết diễn ra ngày 28/11 tại nhà thi đấu BITEC LIVE, Bangkok, với sự góp mặt của 12 đội tuyển xuất sắc nhất.

P Esport là đại diện Việt Nam đầu tiên giành vé vàng vào chung kết giải Free Fire thế giới.

Đáng chú ý, giải đấu áp dụng thể thức Champion Rush ở vòng chung kết. Các đội cần tích lũy tối thiểu 110 điểm để đạt điều kiện tranh chức vô địch, sau đó phải giành chiến thắng trong một ván đấu tiếp theo mới có thể đăng quang. Vì vậy, đội dẫn đầu bảng điểm chưa chắc là nhà vô địch cuối cùng.

P Esports trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành quyền vào vòng chung kết FFWS Global Finals 2026 sau màn trình diễn nổi bật tại ngày thi đấu đầu tiên của giai đoạn hai, vòng loại trực tiếp.

Sau 6 ván đấu với 12 đội tuyển tham dự, P Esports đạt tổng cộng 101 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng. Đội tuyển Việt Nam vượt qua All Gamers Global của Thái Lan với 99 điểm, RRQ Kazu của Indonesia đạt 95 điểm và LOUD của Brazil có 92 điểm.

Đáng chú ý, Buriram United - đương kim vô địch thế giới - chỉ xếp thứ 9 với 62 điểm, kém P Esports tới 39 điểm.

Đội xếp đầu bảng mỗi ngày thi đấu giành vé vàng.

Trong ngày thi đấu này, P Esports ghi nhận 60 mạng hạ gục và giành 41 điểm thứ hạng. Đội có màn trình diễn nổi bật ở ván thứ hai trên bản đồ Purgatory khi giành vị trí số một với 13 mạng hạ gục.

All Gamers Global cũng thể hiện khả năng tấn công mạnh mẽ khi đạt 65 mạng hạ gục, nhiều hơn P Esports 5 mạng. Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan chỉ có 34 điểm thứ hạng, qua đó kết thúc ván đấu với tổng điểm thấp hơn đại diện Việt Nam 2 điểm.

Kết quả này giúp P Esports và All Gamers Global trở thành hai đội đầu tiên giành quyền vào chung kết. Các đội còn lại sẽ tiếp tục cạnh tranh suất đi tiếp trong những ngày thi đấu từ 19 đến 22/11.

Chiến thắng của P Esports càng đáng chú ý khi Buriram United từng có thành tích vượt trội ở giai đoạn một. Đội tuyển Thái Lan đứng đầu sau 36 ván đấu với 647 điểm và 11 lần giành chiến thắng. Trong khi đó, P Esports xếp thứ tư với 599 điểm và 7 lần thắng ván.

Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn quyết định vé chung kết, P Esports đã vượt qua Buriram United để giành vị trí dẫn đầu.

Đây cũng không phải lần đầu đội tuyển Việt Nam đánh bại những đối thủ lớn trong khu vực. Hồi tháng 3, P Esports từng thắng Buriram United và Team Falcons cùng với tỷ số 3-0, qua đó đăng quang Free Fire Clash Masters Đông Nam Á ở thể thức đối kháng.

Việt Nam có 3 đại diện tham dự FFWS Global Finals 2026 gồm P Esports, Team Flash và GOW. Cả ba đội đều vượt qua giai đoạn một, nhưng tính đến ngày 19/11, mới chỉ P Esports chắc chắn góp mặt tại vòng chung kết.

Theo thể thức giải đấu, 8 đội đứng đầu trong 4 ngày thi đấu từ 19 đến 22/11 sẽ giành vé trực tiếp. Bốn suất còn lại được xác định thông qua vòng tranh vé vớt diễn ra ngày 27/11, trước khi 12 đội tuyển bước vào trận đấu cuối cùng tranh chức vô địch thế giới vào ngày 28/11.