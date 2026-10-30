Vivo tung thêm iQOO Neo 12 với pin 9000 mAh và màn hình cực mượt

Mẫu điện thoại thông minh mới nhất thuộc dòng Neo của iQOO vừa chính thức trình làng tại Trung Quốc. iQOO Neo12 được tích hợp quạt tản nhiệt chủ động bên trong và trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Neo12 sở hữu hệ thống quạt tùy chỉnh với 59 cánh, giúp tăng lưu lượng gió thêm khoảng 10%. Thiết bị cũng được trang bị buồng hơi (vapor chamber) 3D Ice Dome kích thước lớn, giúp tối ưu hóa hiệu quả tản nhiệt.

Cấu hình của iQOO Neo 12.

Ở mặt trước, máy sử dụng màn hình AMOLED 6,83 inch do Visionox phát triển. Màn hình này ứng dụng công nghệ p-TSF, hỗ trợ tần số quét 185Hz, độ phân giải 2K và đạt độ sáng tối đa 2.200 nit. Ngoài ra, máy còn có một con chip hiển thị chuyên dụng để xử lý các tác vụ hình ảnh.

iQOO Neo12 cũng được trang bị chip chơi game Q3 do hãng tự phát triển, hỗ trợ công nghệ dò tia (ray-tracing) trong một số tựa game nhất định, nâng cấp độ phân giải lên 2K và cung cấp các tính năng như nội suy khung hình (frame-rate interpolation).

3 màu của iQOO Neo 12.

Về khả năng nhiếp ảnh, thiết bị sở hữu cảm biến chính Sony IMX921 50MP, hỗ trợ chống rung quang học (OIS) cùng một ống kính góc siêu rộng 8MP. Ở mặt trước là cảm biến 16MP dành cho nhu cầu chụp ảnh selfie.

Điện thoại được trang bị viên pin dung lượng lớn 9.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W. Các tính năng khác bao gồm cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, cảm biến hồng ngoại, chuẩn kháng nước bụi IP69 và hệ thống loa âm thanh nổi.

iQOO Neo12 có các tùy chọn màu sắc gồm: Contender (trắng/bạc), Frost Blade Blue (xanh dương) và Shadow Black (đen).

Sản phẩm hiện đã mở bán tại Trung Quốc với mức giá khởi điểm từ 4.199 Nhân dân tệ (khoảng 16,2 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB. Ngoài ra, iQOO Neo12 còn có các phiên bản RAM 12GB/ ROM 512GB và RAM 16GB/ ROM 256GB, RAM 16GB/ ROM 512GB và phiên bản RAM 16GB/ ROM 1TB.