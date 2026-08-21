Vivo Y31t ra mắt với pin 7.200 mAh siêu "khủng"

Mới đây, Vivo đã chính thức ra mắt mẫu điện thoại tầm trung Vivo Y31t, đăng tải thông tin sản phẩm trên trang web tại Ấn Độ. Máy sở hữu màn hình LCD 6,75 inch với độ phân giải 720x1608 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1.250 nit.

Vivo Y31t.

Thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2. Máy có camera sau 50MP đi kèm cảm biến đo chiều sâu 2MP, camera selfie 8MP và viên pin dung lượng lớn 7.200 mAh hỗ trợ sạc nhanh 44W.

Điện thoại có ba tùy chọn cấu hình RAM/bộ nhớ trong: 4/128GB, 6/128GB và 6/256GB. Các phiên bản màu sắc bao gồm: Đỏ Crimson (Crimson Red), Xanh Seashore (Seashore Green) và Vàng Golden Mist (Golden Mist). Máy đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68/IP69, đồng thời chạy hệ điều hành Android 16 với giao diện OriginOS 6.

2 màu của Vivo Y31t.

Máy có kích thước 166,64 x 78,43 x 8,39 mm và trọng lượng 219g. Thiết bị được trang bị cảm biến vân tay ở cạnh bên và có mặt lưng làm bằng nhựa. Đáng tiếc là thông tin về giá bán của máy vẫn chưa được công bố. Với cấu hình và thiết kế như trên, sản phẩm dự kiến có giá bán không cao, phù hợp với người dùng phổ thông.