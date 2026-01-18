Vivo có thêm smartphone pin "trâu" 7600 mAh, giá từ 10 triệu đồng

Vivo iQOO Z11 Turbo đã được ra mắt tại Trung Quốc và có tới 4 phiên bản màu sắc. Máy sở hữu thiết lập camera sau kép và viên pin dung lượng lớn 7.600mAh.

Máy được trang bị SoC Snapdragon 8 Gen 5, kết hợp với GPU Adreno 840, RAM lên đến 16GB chuẩn LPDDR5X Ultra và bộ nhớ trong lên đến 1TB chuẩn UFS 4.1. Điện thoại cũng có chip esports Q2 dành cho chơi game và hệ thống buồng hơi Ice Dome.

3 phiên bản màu của Vivo iQOO Z11 Turbo.

Mẫu smartphone pin "trâu" này có màn hình AMOLED 6,59 inch với độ phân giải 1.5K, tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa lên đến 5.000 nit. Màn hình có tính năng làm mờ PWM 4320Hz, làm mờ DC, hỗ trợ HDR10+ và kính bảo vệ Schott Shield.

Ở mặt sau, Vivo iQOO Z11 Turbo sở hữu cụm camera kép, bao gồm: cảm biến chính 200MP với khả năng chống rung quang học (OIS) và khẩu độ f/1.8, cung cấp khả năng zoom quang học 4x không giảm chất lượng. Điện thoại cũng có camera siêu rộng 8MP ở phía sau và camera trước 32MP để chụp ảnh selfie và gọi video.

Máy có màn hình siêu sáng.

Thiết bị được trang bị viên pin dung lượng lớn 7.600mAh hỗ trợ sạc nhanh 100W. Máy chạy giao diện OriginOS 6 dựa trên hệ điều hành Android 16.

Các thông số kỹ thuật khác của điện thoại Vivo bao gồm: cảm biến vân tay siêu âm 3D, cảm biến hồng ngoại, loa stereo và khả năng chống nước đạt chuẩn IP68/IP69. Về kết nối, điện thoại hỗ trợ Bluetooth 6.0, 5G, Wi-Fi 7, NFC và hầu hết các vệ tinh GPS hiện có. Máy nặng 202g và dày 7,9mm.

iQOO Z11 Turbo có 4 tùy chọn màu sắc: Xanh Floating Light, Hồng Halo, Đen Midnight và Trắng Sky. Phiên bản màu đen có mặt lưng bằng sợi thủy tinh, các tùy chọn khác có mặt lưng kính. Khung máy được làm bằng hợp kim nhôm.

Camera chính 200MP xịn sò.

Về giá bán, điện thoại có giá khởi điểm 2.699 Nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB. Ngoài ra, iQOO Z11 Turbo còn có các phiên bản RAM 12GB/ ROM 512GB, RAM 16GB/ ROM 256GB, RAM 16GB/ ROM 512GB, RAM 16GB/ ROM 1TB.