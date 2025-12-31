Vivo X300 Ultra lộ diện với màn hình 6.82 inch, loại bỏ nút Action và hệ thống camera khủng

Theo Gizmochina, Vivo đang phát triển một chiếc smartphone cao cấp mới, có tên gọi là X300 Ultra. Hôm nay, leaker nổi tiếng Digital Chat Station đã tiết lộ thông tin về thiết kế cũng như màn hình của điện thoại này.

Vivo X300 Ultra sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng,

Theo DCS, phiên bản thử nghiệm của Vivo X300 Ultra sở hữu màn hình phẳng BOE 6.82 inch với độ phân giải khoảng 2K. Màn hình này có thiết kế viền mỏng bốn cạnh và dự kiến sẽ sử dụng công nghệ LTPO, cho phép tốc độ làm mới thích ứng. Điện thoại chuyển sang sử dụng khung kim loại phẳng với các cạnh sắc nét.

Một thay đổi đáng chú ý trên Vivo X300 Ultra là việc loại bỏ nút chụp ảnh chuyên dụng (nút Action) có trên X200 Ultra. DCS cho rằng quyết định này xuất phát từ tính thực tiễn, vì nút này chiếm không gian bên trong mà không mang lại giá trị thiết thực trong sử dụng hàng ngày. Ở mặt sau, điện thoại vẫn giữ cụm camera tròn lớn, với độ nhô ra được cho là tương tự như trên X200 Ultra.

Về thông số, những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy hệ thống camera của X300 Ultra bao gồm hai máy ảnh 200 megapixel kết hợp với cảm biến siêu rộng 50 megapixel. Cảm biến chính là Sony LYT-901 mới ra mắt và hỗ trợ zoom quang học liên tục trên nhiều tiêu cự. Camera siêu rộng và camera tele sử dụng ống kính tiềm vọng dự kiến sẽ sử dụng cảm biến Sony LYT-828 và Samsung HPB, tương ứng.

Bên trong, X300 Ultra sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, có thể đi kèm với viên pin dung lượng lớn 7.000 mAh. Máy cũng sẽ có cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình và chạy hệ điều hành Android 16 với giao diện người dùng OriginOS 6. Flagship này có thể ra mắt vào tháng 3/2026.